GEW ruft zu Warnstreik an Schulen und Hochschulen in MV am Dienstag auf

In Mecklenburg-Vorpommern stehen an Schulen und Hochschulen Warnstreiks bevor. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat dazu für Dienstag aufgerufen, die Arbeit ganztägig niederzulegen. Grund für die Warnstreiks ist der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst.