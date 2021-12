GZSZ-Spin-off „Leon“: Wann die auf Rügen gedrehte Serie gesendet wird

Rügen

Lange haben Fans der RTL-Dailysoap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf das Wiedersehen mit Serienliebling Leon alias Daniel Fehlow und Susan Sideroupolos gewartet. Jetzt steht der Sendetermin für das auf der Insel Rügen gedrehte GZSZ-Spin-off „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ fest.

Am 31. Januar startet die achtteilige Serie auf dem Streaming-Portal. Darin feiern die GZSZ-Stars Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow ihr gemeinsames Comeback vor den Kameras. Im September und Oktober haben die Schauspieler auf der Ostsee-Insel Rügen gedreht.

Für Susan Sideropoulos eine doppelte Herausforderung, denn sie spielt in „Leon – Glaub nicht alles, was du siehst“ eine Doppelrolle: Verena Koch und neu Sarah Elsässer, geboren und aufgewachsen in Engelshoop, dem fiktiven Schauplatz der Serie. Die Figur der Geschäftsfrau Verena Koch war von Februar 2001 bis zu ihrem tragischen Tod im Sommer 2011 fester Bestandteil von GZSZ. Nun taucht auch diese wieder auf. Wie genau – das soll für Zuschauer eine Überraschung sein.

„Sarah ist eine Lebefrau, die gerne reist, unabhängig und eine treue Freundin ist. Sie ist spontan und liebt Abenteuer“, gibt Susan Sideropoulos einen Vorgeschmack auf ihre neue Rolle. An die Zusammenarbeit mit Daniel Fehlow nach zehn Jahren Pause erinnert sie sich gern: „Es war alles sofort wieder sehr vertraut. Das macht es leicht, weil die Energie direkt stimmte.“

Rügen war Schauspieler ein kleines Paradies

Der Drehort Rügen – für die Schauspielerin ein kleines Paradies: „Lange weiße Sandstrände, Natur pur, endlose Landschaften.“ Einziges Manko bei Dreharbeiten im Herbst: „Das Wetter war sehr wechselhaft. Es war für mich eine Herausforderung, bei gefühlten Minusgraden und Regen in die Ostsee zu laufen. Aber auf der anderen Seite liebe ich gerade die Extreme beim Drehen. Da weiß man am Abend, was man getan hat.“

Auch Daniel Fehlow war vom Drehort äußerst angetan. „Es ist auf Rügen überall sehr schön! Egal, ob es die Natur um einen herum, die Häuser, in denen wir gedreht haben, oder die netten Menschen generell sind.“ Dass es auf der Insel eher ruhiger und gelassen zugeht, war kein Problem für den Schauspieler. „Wenn man so dreht wie wir für diese Serie, nämlich täglich von morgens bis abends, größtenteils an der frischen Luft, schafft man nach der Arbeit vielleicht noch das Abendessen und fällt dann, mit dem Drehbuch für den nächsten Tag in der Hand, schon ins Bett.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Daniel Fehlow zollt seiner Kollegin Respekt. „Dass sich Susan bei 13 Grad im Bikini in die Ostsee getraut hat – das war sehr beeindruckend!“ Das Fazit des Schauspielers zu den Dreharbeiten auf Rügen: „Eine schöne Zeit, mit lieben Kollegen, in schöner Umgebung mit spannendem Ergebnis!“ Wie er die neue Serie ankündigen würde? „Hammer, Bombe, mega!“

Von Antje Bernstein/ OZ