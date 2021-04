Kostenlos bis 12:00 Uhr Mähen, vertikutieren, umgraben: So starten Gärtner in MV in die Saison

Kaum wird es draußen wieder wärmer, zieht es die Gärtner in MV wieder auf Ihre Grundstücke. Bevor es so richtig losgehen kann, mit dem Pflanzen und Ernten, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden, um die grünen Oasen aus dem Winterschlaf zu holen. Gärtner aus Rostock und Bad Doberan berichten, welche Arbeiten anliegen.