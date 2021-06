Die Einzelausstellung „Die Seelen“ ist noch bis zum 27. Juni 2021 zu sehen. Der Eintritt ist frei. Zur Ausstellung ist ein Katalog erschienen. Kosten: 10 Euro. Außerdem sind in der Galerie Postkarten mit einzelnen Motiven des Künstlers erhältlich.

Der Maler Martin Assig ist 1959 in Schwelm (Nordrhein-Westfalen geboren). Er lebt und arbeitet heute in Berlin und Brädikow (Brandenburg). Studiert hat der Künstler 1979–85 an der Hochschule der Künste in Berlin. Arbeiten von ihm befinden sich in zahlreichen privaten und öffentlichen Sammlungen, darunter das Museum of Modern Art (New York) oder die Bundeskunstsammlung.

Die Galerie Born liegt in der Südstraße 22 in Born am Darß. Geöffnet ist Mittwoch bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Galerist ist Matthias Fuhrmann. Er betreibt auch eine Niederlassung in Berlin und einen Projektraum in Heiddorf. Internetadresse: www.galerie-born.de.