Vom Maschinenbauer zum TV-Moderator: Danny Singer aus Rostock hat sich einen Traum erfüllt – mit einem Esport-Magazin auf ProSieben MAXX. Was er am Zocken liebt, was seine Freundin vom Daddeln hält und welches Event ihm unvergessliches Gänsehaut-Feeling beschert hat, verrät der 32-Jährige hier.