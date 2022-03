Ganz MV wird Corona-Hotspot: „Bei den höchsten Fallzahlen in Deutschland ist das schon besser“

Rostock

Die Verabschiedung des neuen Infektionsschutzgesetzes, mit dem die meisten Corona-Beschränkungen im öffentlichen Leben wegfallen, ist auf massive Kritik der Länder gestoßen. MV nun nutzt zunächst eine im Gesetz vorgesehene Übergangsfrist. Damit werden die aktuell geltenden Schutzregeln noch bis zum 2. April aufrecht erhalten.

Und: Um etwa eine grundsätzliche Maskenpflicht vorschreiben zu können, soll das gesamte Land zum Hotspot erklärt werden. Ein Umstand, der unter Lesern umstritten ist.

„Vor Verwaltungsgerichten keinen Bestand“

Uebi Frank meint: „Und das wird vor Verwaltungsgerichten keinen Bestand haben.“ Wieder mal handele es sich hier um „den Versuch, die Verfassung zu beugen und zu gucken, ob der Bürger es sich bieten lässt. Ich bin komplett geimpft und leugne Corona nicht. Ich bemängele nur den Umgang mit den Maßnahmen und Einschränkungen. Und willkürlich ganze Bundesländer zu Hotspots zu deklarieren, ist definitiv nicht das mildeste Mittel.“

Felix Hoffmeyer wettert: „Was kümmern einen schon Freiheitsrechte?“ Sabine Dinse kontert: „MV will nicht, MV muss. Ein kleiner, aber wichtiger Unterschied.“ Christine Helga hält dagegen, nimmt das Land als Tourismus-Destination in den Blick: „Da freut sich aber die gesamte Tourismusbranche. Nach Dänemark und Schweden ist es nur ein Katzensprung.“

„Politiker mit gesundem Menschenverstand“

Reuven Shiloah wiederum ist überzeugt: „Bei den höchsten Fallzahlen in ganz Deutschland ist das schon besser. Zumindest gibt es in MV eine Hand voll Politiker mit Wissenschaftsverständnis und gesundem Menschenverstand. Kann man von der Bundesregierung und vielen anderen Bundesländern ja nicht sagen.“ Ricardo Karlo ergänzt in diese Richtung: „Der Bundestag hat am Freitag das erste Infektions-Förder-Gesetz beschlossen.“

Annette Weidemann notiert: „Sofern ich das verstanden habe, können kleine Regionen bzw. Orte in Ausnahmefällen zu Hotspots erklärt werden. Es erschließt sich mir nicht, wie das ein ganzes Bundesland für sich beanspruchen möchte bzw. kann. Kein Wunder, dass man mit solchen Aktionen das Vertrauen der Wähler verspielt. Nicht mehr nachvollziehbar, sorry!“

„Es soll wieder alles normal werden“

Katrin Jordan kritisiert die Vorgehensweise: „Bis zum Sommer sind wir Corona-Hotspot. Dann wird alles aufheben, damit die Urlauber kommen können, und dann wird wieder alles zum Corona-Hotspot nach der Saison erklärt.“

Nicole Hoffmann sagt: „Es reicht. Hotspots hier, Hotspots dort. Es soll wieder alles normal werden, weil wir mit Corona leben müssen, so wie mit allen anderen Krankheiten oder Viren.“

Martin Stelzer fragt sich: „Wozu braucht es Übergangsregeln?“ Stelzer spricht sich für die Aufhebung der Einschränkungen aus. „Wer sich schützen will, kann das freiwillig selber tun. mit einer FFP2-Maske und optional mit der Impfung gegen schweren Verlauf und Ansteckung.“

Michael Borchardt stellt sich das zukünftig so vor: „Super! Und zum shoppen und Spaß haben fahren alle nach Schleswig-Holstein. Oh man. Wir machen einen Zirkus um das Thema. Sämtliche Länder um uns herum lockern die Maßnahmen. Selbst Frankreich, das super restriktiv war.“

Oliver Malchin schließlich appelliert an die Vernunft von Bürgern und, so betont er es explizit, die der Politik: Die Freiheit erneut derart einzuschränken, verbiete sich schlichtweg, so Malchin. Und mit Blick auf die Bürger: „Es zählt jetzt vor allem Eigenverantwortung – heute mehr denn je.“

