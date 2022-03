Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern wird die Corona-Schutzmaßnahmen deutlich verlängern. Auf der Konferenz der Ministerpräsidenten habe man sich geeinigt, dass MV eine Hotspot-Regel über den 2. April hinaus für das ganze Land erklären kann, sagte Patrick Dahlemann (SPD), Chef der Staatskanzlei, am Donnerstagabend.

„Wir werden ganz MV als Hotspot erklären“, so Dahlemann. Das bedeutet: Auch wenn das bundesweite Infektionsschutz mit harten Regeln ausläuft, könne MV Schutz beibehalten. Er habe sich dafür die Zusage beim Bundesjustizminister geholt. Allerdings gelte dies dann nur für Masken im Innenbereich: für Einzelhandel oder Veranstaltungen. „Die Maske ist das wirksamste Mittel, das wir haben.“

Hotspot-Regelung für drei Monate ab April

„Die Lage ist so angespannt wie zu keinem anderen Zeitpunkt der Pandemie“, so Dahlemann. Am Donnerstag wurden erneut knapp 7500 neue Corona-Fälle in MV bekannt. 753 Menschen liegen mit Corona im Krankenhaus, 94auf Intensivstationen.

Am Freitag will das Schweriner Regierungskabinett zunächst über eine Übergangsregelung für Corona-Beschränkungen beschließen. Dann sind weiterhin 3G-Regeln vielerorts geplant, in Krankenhäusern und Pflegeheimen zusätzlich Testpflicht. Die Hotspot-Regelung solle dann von Anfang April für einen Zeitraum von drei Monaten besiegelt werden. Dafür müsse der Landtag zustimmen.

Für die Sitzung des Bundesrats hat MV mit sieben anderen Ländern eine Protokollnotiz zur Neufassung des Infektionsschutzgesetzes angestoßen. Botschaft: Die nun bevorstehenden Regeln reichen nicht aus. Ausgang offen.

Reha-Kliniken dürfen weiter als Hilfskrankenhäuser dienen

Auch eine andere Kuh ist vom Eis: Reha-Kliniken in MV dürfen weiterhin als Hilfskrankenhäuser Corona-Patienten betreuen. Zuletzt war bekannt geworden, dass aufgrund von Personalengpässen in einigen Kliniken bestimmte Notfälle nicht mehr behandelt werden konnten.

Von Frank Pubantz