Gartenabfälle in MV: Wann Grünschnitt verbrannt werden darf

Im Oktober neigt sich das Gartenjahr dem Ende zu – Bäume haben ihr Wachstum abgeschlossen und das bunte Laub bedeckt den Rasen. Besonders an den Wochenenden werden Gärtner in ganz MV wieder aktiv: Büsche und Bäume werden zurückgeschnitten und die verwelkten Blätter aufgelesen. Dabei entstehen Mengen an Gartenabfall – wie wird man diesen wieder los?

Beim Entsorgen des Grünschnitts müssen Gartenbesitzer auf einiges achten. Die OZ hat die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Darf ich meinen Gartenabfall selbst verbrennen?

Gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz der Bundesrepublik dürfen Abfälle – auch Gartenabfall – nur in den dafür vorgesehen Anlagen beseitigt werden. Das heißt, das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist grundsätzlich verboten.

Aber: Das Gesetz gestattet den Bundesländern, Ausnahmen für bestimmte Abfälle zuzulassen. Im Fall des Gartenabfalls macht das Land Mecklenburg-Vorpommern die Regeln. Schwerin hat daher bestimmte Voraussetzungen für das Verbrennen pflanzlicher Abfälle auf privaten Gartengrundstücken definiert.

Wann darf ich meine Gartenabfälle verbrennen?

Ein Verbrennen pflanzlicher Abfälle ist nur dann erlaubt, wenn ein Kompostieren, ein Einbringen in den Boden, ein Verrotten lassen und die Nutzung der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger nicht möglich oder zumutbar ist. Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle ist dann vom 1. bis 31. März und vom 1. bis 31. Oktober werktags während zwei Stunden täglich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr zulässig. Die Brandschutzbestimmungen sind unbedingt zu beachten. Die Details zur Verordnung finden Sie hier.

Und gilt diese Regelung wirklich in ganz MV?

Nein! Vorsicht ist geboten, denn tatsächlich gibt es Ausnahmen von der Ausnahme. Diese Sonderregelung gilt in einigen Städten und Gemeinden nicht – beispielsweise in Neubrandenburg, Neustrelitz und im Ortsteil Feldberg der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Zudem ist in der Stadt Schwerin und Rostock das Verbrennen zu jeder Zeit verboten. Informieren Sie sich am besten erst bei der Verwaltung Ihres Landkreises, bevor Sie Ihre Gartenabfälle verbrennen – möglicherweise gibt es bei Ihrer Gemeinde auch eine Sonderreglung.

Kommen irgendwelche Kosten auf mich zu?

Wenn Sie sich an die oben genannten Zeiten für die Verbrennung halten, kommen auf Sie keine Kosten zu. Wollen Sie aber außerhalb der vom Land vorgegeben Zeiten Ihren Gartenabfall verbrennen, bedarf es einer Genehmigung. Im Landkreis Nordwestmecklenburg etwa fällt auch eine Gebühr zwischen 50 und 650 Euro an. Bevor Sie also Ihren Grünschnitt entzünden, sollten Sie sich über die konkreten Bestimmungen in Ihren Landkreis informieren.

Welche Strafen drohen bei Missachtung?

Bei Nichtbeachtung des Verbrennverbotes drohen empfindliche Bußgelder. Diese könnten laut Abfallrecht bis zu 100 000 Euro betragen.

Welche Alternativen gibt es, um all das grüne Zeug loszuwerden?

Wenn Ihnen das Verbrennen und all die Regelungen zu heikel sind, dann haben Sie mehrere Möglichkeiten. Ein großer Teil der Gartenabfälle kann über die herkömmliche Biotonne entsorgt werden. Privathaushalte können in einigen Gemeinden wie der Stadt Schwerin außerdem Biosäcke kostenpflichtig erwerben. Die gefüllten Säcke werden bei der Entleerung der Biotonne mitgenommen.

Eine weitere Möglichkeit ist die Kompostierung im eigenen Garten. Dabei entsteht ein hochwertiger biologischer Dünger. Ansonsten können Grünabfälle auch an entsprechende Annahmestellen gebracht werden.

Von OZ