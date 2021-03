Kröpelin/Rostock/Neubrandenburg

Mit eiligen Schritten steuern Cathrin und Andreas Flohr aus Rakow am Montagmorgen Hinrichs Pflanzenhandel in Kröpelin an. Pünktlich zum meteorologischen Frühlingsanfang wollen sie ihren Garten auf Vordermann bringen. „Wir brauchen vor allem Futter für unsere Bienen“, verrät der 53-Jährige. Eine passende Pflanze haben er und seine Frau schnell gefunden – einen Winterschneeball. Mit seinen rosa Blüten sei er nicht nur ein echter Hingucker, sondern zudem ein wahrer Magnet für die Insekten. „Der passt perfekt in unseren Garten“, sind sich beide einig.

Auch Monika und Peter Karock aus Bad Doberan sind bereits am frühen Morgen unterwegs, um sich mit Erde einzudecken. Dass nach langem Warten nun wieder die Gartencenter und Baumschulen im gesamten Bundesland öffnen dürfen, freut das Paar sehr. „Wir konnten es gar nicht abwarten“, sagt die Hobby-Gärtnerin, während ihr Mann einen Sack voll Blumenerde nach dem anderen in die Schubkarre hievt. „Endlich kehrt ein bisschen Normalität in den Alltag ein.“

Ungeduldige Kunden

Wie sehr den Menschen in Mecklenburg-Vorpommern der Gang in die örtlichen Gartencenter gefehlt hat, hat besonders Ute Hinrichs, Inhaberin des Pflanzenhandels, in den letzten Wochen mitbekommen. Immer wieder wurde sie von ungeduldigen Kunden angerufen und gefragt, wann sie denn wieder vorbeischauen können. „Dadurch, dass die Menschen momentan viel Zeit zu Hause verbringen, befassen sie sich mehr mit ihrer direkten Umgebung. Grün steht im Fokus“, erklärt sie.

Zur Galerie Pünktlich zur Wiederöffnung der Gartencenter und Baumschulen sind am Montagmorgen zahleiche Hobby-Gärtner in MV losgezogen, um sich mit Blumen und Erde einzudecken.

Dabei war sie bis vor wenigen Tagen selbst noch unsicher, wann es losgehen kann. Als dann aber vergangene Woche die positive Nachricht seitens der Regierung kam, sei ihr ein Stein vom Herzen gefallen. „Es ist eine große Erleichterung für uns alle. Vor allem, nachdem wir schon letztes Jahr im April solche Schwierigkeiten hatten“, gesteht Hinrichs.

Ilona Hellwig, Inhaberin der gleichnamigen Baumschule in Neubrandenburg, ist ebenfalls froh, dass sie, wie jedes Jahr, den Verkauf pünktlich am 1. März wieder starken darf. „Es ist schön, dass wir unsere Kunden jetzt empfangen können“, betont sie. Der Andrang direkt am ersten Tag halte sich in Grenzen, doch das sei auch gut so. „Das ist sehr angenehm für uns.“ So könne sie sich voll und ganz auf die Beratung konzentrieren.

Großer Andrang in Rostock

Während das Geschäft mit den Blumen vielerorts langsam anrollt, ist der Andrang bei Grönfingers in Rostock groß. Bereits zur Mittagszeit ist der gesamte Parkplatz des Gartenfachmarktes gut gefüllt – kaum eine Parklücke ist noch frei. „Wir waren erst erschrocken und haben überlegt, ob wir wieder umkehren“, berichtet Sylvia Weippert, die gemeinsam mit ihrem Mann unterwegs ist. Im Inneren des Gebäudes dann aber die positive Überraschung: „So schlimm ist es gar nicht. Es verläuft sich alles sehr gut.“

Kristin Müller, ihre Schwester Kathrin Niemann und Mutter Annette Müller sind ebenfalls erstaunt, wie leer es im Geschäft ist. Während des ersten Lockdowns habe die Situation teilweise ganz anders ausgesehen. „Da musste man erst einmal an der Tür warten, ehe man überhaupt reingelassen wurde. So kann man sich entspannt auf seinen Einkauf konzentrieren“, sagt Kristin Müller und greift nach einer bunten Primel.

Farbe in den Garten bringen

Auf Frühblüher haben es auch Jürgen und Christiane Richter aus Malchow abgesehen. Eigentlich sind sie wegen eines anderen Termins in die Hansestadt gekommen. Spontan haben sich die beiden aber dazu entschieden, im Gartenfachmarkt vorbeizuschauen. „Wir haben die Gelegenheit genutzt“, meint die 65-Jährige mit einem Lächeln, dass hinter ihrer Maske verschwindet. „Es ist an der Zeit, dass wieder ein bisschen Farbe in unseren Garten einkehrt.“

Von Susanne Gidzinski