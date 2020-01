Die Löscharbeiten am frühen Sonntagmorgen waren in den schmalen Wegen der Kleingartenanlage „Sonnenblick“ schwierig. Durch das Feuer wurde die Laube vollständig zerstört.

Gartenlaube brennt in Röbel ab

Gartenlaube brennt in Röbel ab

Kostenlos bis 17:03 Uhr Gartenlaube brennt in Röbel ab