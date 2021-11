Rostock

Die kommenden Tage dürfte so mancher Rostocker eine böse Überraschung im Briefkasten finden – Post von den Stadtwerken. Der größte Versorger der Stadt und des Landes dreht beim Gas kräftig an der Preisschraube. Bis zu 48 Euro pro Monat zahlt eine Durchschnittsfamilie künftig mehr – pro Monat. „Es geht nicht anders“, sagt Stadtwerke-Vorstandschef Oliver Brünnich. Auch bei der Fernwärme werden die Preise steigen. Allerdings deutlich moderater.

In Zukunft aber soll es solche Preissprünge möglichst nicht mehr geben. Die Stadtwerker wollen nicht nur „grüner“, sondern auch unabhängiger vom Weltmarkt werden – und planen eine große „Öko-Offensive“. Umweltschützern in Rostock geht das nicht schnell genug. Die Stadtwerke hätten schon vor Jahren in saubere Quellen investieren müssen, moniert zum Beispiel der Bund für Umwelt und Naturschutz.

Preise für 100 000 Stromkunden stabil

Bereits am Wochenende war bekannt geworden, dass der Versorger die Preise für Strom erhöht – richtig spürbar allerdings „nur“ in der sogenannten „Grundversorgung“. Mehr als 10 000 Haushalte in Rostock sind betroffen. Sie zahlen künftig gut drei Cent pro Kilowattstunde mehr. Macht für eine vierköpfige Familie rund 100 Euro extra im Jahr. Für alle Strom-Kunden, die einen „Ostsee-Strom“-Tarif haben, hat Stadtwerke-Chef Brünnich hingegen gute Nachrichten: „Sie bekommen zwar Post von uns, aber im Grunde ändert sich an den Preisen nichts.“

Obwohl der Strom an den Börsen zwischenzeitlich drei Mal so teuer gehandelt wurde wie noch vor einem Jahr, sei es den Stadtwerken gelungen, die Preis-Erhöhung für Neukunden – zum Beispiel im Tarif „Ostsee-Strom Flex“ – auf nicht mal einen Cent zu begrenzen. „Wir kaufen unseren Strom größtenteils an der Börse ein – sehr konservativ, sehr vorausschauend. Wir sind nicht die günstigsten Anbieter am Markt, achten stark auf gleichbleibende Preise“, so Brünnich. Und: 2022 sinken die Umlagen, die die Kunden mit zu zahlen haben. „Deshalb bleiben die Preise für die allermeisten Stromkunden vorerst relativ fix.“

„Klimaschutz, Versorgungssicherheit und stabile Preise: Das muss Hand in Hand gehen“, sagt Oliver Brünnich, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Rostock AG. Quelle: Ove Arscholl

Gas: 600 Euro mehr – pro Jahr

Teuer wird es hingegen für die 40 000 Haushalte, die ihr Gas von den Stadtwerken beziehen: „Die Einkaufspreise sind extrem gestiegen“, so Brünnich. Während der ersten Phase der Corona-Pandemie 2020 waren die Preise noch in den Keller gerauscht, die Nachfrage brach weltweit ein. „Nun zieht die Konjunktur aber wieder an – doch die Produzenten liefern nicht genug.“ Die Folge: Die Preise schießen hoch, haben sich ebenfalls fast verdreifacht.

Brünnich weiter: „Hinzukommt die CO2 -Bepreisung. Die steigt in Deutschland von bisher 25 Euro je Tonne auf 30 Euro. Auch das macht das Gas teurer.“ Wer 15 000 Kilowattstunden pro Jahr bezieht – eine Durchschnittsfamilie zum Beispiel – muss künftig 48 Euro mehr im Monat zahlen. Macht fast 600 Euro pro Jahr – rund 30 Prozent mehr als bisher. Der Preis für Fernwärme steigt hingegen nur um rund drei Prozent: „Zwei Drittel aller Haushalte in Rostock haben Fernwärme. Da haben wir in der Regel langfristige Lieferverträge – mit den großen Vermietern wie der Wiro zum Beispiel.“

Grüne Energie – für stabile Preise

Die Preissteigerungen für Energie – sie beschäftigen Brünnich enorm: „Unsere Aufgabe als regionales Unternehmen ist es ja nicht nur, die Versorgung mit Strom und Wärme jederzeit sicherzustellen. Wir müssen auch Öko-Aspekte und die Bezahlbarkeit im Auge behalten.“ Beim UN-Klimagipfel ist gerade erst das Aus für Kohlekraftwerke besiegelt worden, auch die Rostocker Bürgerschaft hat „ihrem“ Strom-Riesen strenge Vorgaben gemacht. „Bis spätestens 2035 müssen wir CO2 -neutral sein“, sagt der Stadtwerke-Chef.

In den kommenden Jahren will das Unternehmen deshalb massiv in neue, saubere Energiequellen investieren. „Wir wollen zunächst die Wärme grün machen“, so Brünnich. Schritt eins ist bereits im Bau: Die Stadtwerke errichten einen 56 Meter hohen Warmwasser-Speicher auf ihrem Gelände, die größte „Thermoskanne“ des Landes. „2022 beginnen wir dann mit dem Bau der sogenannten Power-to-Heat-Anlage.“ Der riesige Tauchsieder wird immer dann aktiviert, wenn mehr Wind- und Sonnenstrom im Netz ist, als die Verbraucher abnehmen können. „Wir nutzen die überschüssige Energie, erzeugen Heizwärme und speichern die.“ Um die 40 Millionen Euro kostet das Ganze.

Neue Solar-Kraftwerke und Wärme aus Abwasser

Aber – und daraus macht Brünnich auch keinen Hehl – der Speicher allein wird nicht reichen: „Wir haben mehrere Projekte in der Planung.“ So arbeiten Experten gerade an einem Konzept, wie die Warnow als Wärmequelle genutzt werden könnte. „Eine riesige Wärmepumpe am Fluss oder an der Ostsee könnte uns enorm voranbringen“, so Brünnich. Mit Nordwasser werde gerade gerechnet, ob sich nicht auch das „warme“ Abwasser im Klärwerk als Energiequelle für die Rostocker Haushalte nutzen ließe. Heizwärme aus Ausscheidungen quasi.

Er setzt große Hoffnungen auf die Pläne, im Rostocker Hafen bald im großen Stil Wasserstoff zu erzeugen: „Bei dem Prozess wird viel Wärme erzeugt, die wir gerne abnehmen würden.“ Die Wärme sei bei der Wasserstoff-Produktion ein „Abfallprodukt“, günstig zu haben – jedenfalls günstiger, als Fernwärme aus Erdgas zu erzeugen. Und: „Wir prüfen, ob wir auf dem alten Areal der Venoc, der Vereinigten Norddeutschen Chemiehandel GmbH, direkt an der Warnow in Brinckmansdorf, einen Solarthermie-Park errichten“, sagt Brünnich. Auch in Sachen Strom wollen die Stadtwerker unabhängiger von den Börsen werden: „Wir sind Mitgesellschafter der Landwerke – und prüfen, ob wir uns als Verbund an neuen Windparks beteiligen. Zudem planen wir eigene Solarparks“, sagt Brünnich.

Was am Ende umgesetzt wird, werde sich in den kommenden Monaten entscheiden: „Das hängt von den Rahmenbedingungen, von Fördermöglichkeiten ab.“ Denn alle Projekte umzusetzen – sei nicht bezahlbar. Nicht für die Stadtwerke und am Ende auch nicht für die Kunden in Rostock.

Bund: „Geht nicht schnell genug“

Das Bündnis „Rostock for Future“, das seit Jahren für mehr Klimaschutz kämpft, begrüßt die Pläne des Energieriesen: „Es ist gut, dass die Stadtwerke in erneuerbare Quellen investieren wollen“, sagt Moritz, einer der Sprecher der Initiative. Kritik kommt hingegen vom Bund für Umwelt und Naturschutz (Bund): „Die Notwendigkeit, erneuerbare Energiequellen aufzubauen, ist seit Jahrzehnten bekannt“, sagt Bund-Regionalsprecherin Susanne Schumacher. Die Stadtwerke seien etwas spät dran – und: „Rostock und auch das Unternehmen nutzen längst noch nicht alle Potenziale – zum Beispiel für Solaranlagen auf Hausdächern.“

