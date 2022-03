Rostock

Kaum hatten Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und „sein“ Energieminister Robert Habeck (Grüne) den Bau von LNG-Terminals angekündigt, meldete sich Niedersachsen zu Wort: Zwei Terminals würden nicht reichen, hieß es aus der Hannoveraner Landesregierung. Mindestens drei müssten her. Mit Erfolg: Auch Stade steht nun auf der Agenda des Bundes. Aus Schwerin jedoch war nichts zu hören. Ein peinliches Schweigen.

MV braucht neue Impulse

Die Pleite der MV Werften, die Werksschließungen von Caterpillar und Nordex: Die Wirtschaft im Land braucht dringend neue Impulse. Die Energie-Krise – ausgelöst durch Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine – könnte für Deutschlands größten Ostseehafen zur Chance werden. Rostock erfüllt alle Bedingung: Der Hafen und große Partner arbeiten längst an Plänen, in der Hansestadt Wasserstoff zu produzieren und zu importieren. Dazu passt, dass der Bund nur LNG-Terminals fördern will, die mittelfristig von fossilem Gas auf Wasserstoff umgestellt werden können. Es gibt sogar schon eine Genehmigung.

Sträfliches Zögern

Dass die Landesregierung nicht pro-aktiv Rostock ins Gespräch gebracht hat, nicht sofort für „ihren“ Hafen geworben hat – das ist fast schon sträflich. Worauf wartet das Kabinett? Eher früher als später wird Deutschland sich von Erdgas aus Russland verabschieden müssen. Es scheint fast so, als wolle die Regierung Schwesig trotz aller Distanzierungsversuche in sozialen Medien die Nähe zu Russland nicht aufgeben. Jedenfalls nicht für neue Jobs in Rostock.

Von Andreas Meyer