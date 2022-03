Gas-Wende: Neue Chance für Rostocker Projekt

Rostock

Nach dem Einmarsch von Putins Truppen in die Ukraine ist die von der Bundesregierung angekündigte Gas-Wende mehr als folgerichtig. Deutschland muss raus aus der Abhängigkeit von russischem Pipeline-Gas, um sich politisch nicht erpressbar zu machen. Die Bundesregierung hat den Bau von zwei großen Flüssiggas-Terminals angekündigt – allerdings nur an der Nordsee. Dabei liegt für Rostock ein Projekt auf dem Tisch, das die Genehmigungshürden bereits genommen hat. Das Problem: Für dieses Projekt ist der Investor inzwischen abgesprungen.

Die beiden an der Nordsee geplanten LNG-Terminals werden jedoch nicht ausreichen, um sich aus der Abhängigkeit russischer Gaslieferungen komplett befreien zu können. Zudem dauern die Genehmigungsverfahren in Deutschland ätzend lange. Bevor in Brunsbüttel und Wilhelmshaven Flüssiggas-Tanker anlegen, werden sieben bis acht Jahre vergehen, schätzen Experten. In die Planungen für das Rostocker Projekt sind Zeit und Knowhow geflossen. Es ist mehr als eine Überlegung wert, dieses Projekt zu revitalisieren. Aus der Abhängigkeit wird sich Deutschland damit nicht lösen können, aber es kann zumindest die Fesseln ein bisschen lockern.

Von Martina Rathke