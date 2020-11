Gasleck: Polizei und Feuerwehr evakurieren Straße in Zemitz bei Wolgast

Zemitz

Zu einem groß angelegten Feuerwehreinsatz kam es am Montagabend gegen 18.10 Uhr in Zemitz bei Wolgast. Die Polizei in Wolgast wurde durch den zuständigen Gasversorger darüber informiert, dass die Gasleitung in der Ortschaft Zemitz bei Erdarbeiten im Zusammenhang mit dem Verlegen von Glasfaserleitungen beschädigt worden sei und nun ein Leck habe.

Durch die Einsatzkräfte der Polizei und der Freiwilligen Feuerwehren Zemitz, Lassan und Wolgast mussten die Wohnhäuser in der Straße Weiblitz evakuiert werden. Insgesamt mussten 13 Anwohner ihre Häuser verlassen. Anschließend wurde das Leck durch eine Spezialfirma verschlossen. Um 19.50 Uhr konnten die Bewohner wieder in ihrer Häuser zurückkehren. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Insgesamt waren 50 Kameraden der Feuerwehr, ein Rettungswagen und zwei Funkstreifenwagen der Polizei im Einsatz.

Von Cornelia Meerkatz