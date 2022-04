Kraak

Es brummt. Mitten im Wald. Südlich von Schwerin. Hier bei Kraak rauscht russisches Erdgas aus der Anbindungsleitung der Nord Stream 1 (NEL) in vier unterirdische Speicher, die zusammen genommen anderthalbmal größer sind als der Petersdom im Vatikan.

Der Erdgasspeicher südlich von Schwerin ist eine der strategischen Waffen gegen Russlands Krieg. Die unterirdisch gebunkerte Gasreserve, verteilt auf etwa 40 Standorte zwischen Nordsee und Alpen, soll Deutschland frei machen von russischen Gaslieferungen. Durch teureres LNG-Gas, das in Schiffen aus Katar oder den USA kommt, oder durch Pipeline-Gas aus dem Mittelmeer. So paradox es klingt: Bevor es so weit ist, müssen die Speicher mit russischem Gas befüllt werden. Das Brummen der Verdichteranlage in Kraak signalisiert: Die Russen liefern noch.

„Kontakte zu Russland dürfen nicht abreißen“

Hartmut Götze (75): „Viele haben damals befürchtet, dass hier ein Atommüllendlager entsteht“, sagt der Rentner, der zwischen 1994 und 2014 Bürgermeister der Gemeinde Rastow war, zu der auch Kraak gehört. Quelle: Stefan Sauer

Unter dem Waldgebiet erstreckt sich ein Salzstock mit einer Ausdehnung von 7,4 mal 4,9 Kilometer. Rein rechnerisch könnten 170 000 Haushalte ein Jahr lang mit den 322 Millionen Kubikmeter Gas versorgt werden, das in den vier Hohlräumen bei einem Druck von 200 bar lagert.

Hartmut Götze (75) kann sich noch erinnern, als Atomgegner und Grüne gegen den Bau des Erdgasspeichers demonstrierten. Das ist fast 30 Jahre her. „Viele haben damals befürchtet, dass hier ein Atommüllendlager entsteht“, sagt der Rentner, der zwischen 1994 und 2014 Bürgermeister der Gemeinde Rastow war, zu der auch Kraak gehört.

„Trotz des Krieges dürfen die Kontakte zu Russland nicht vollständig abreißen“, findet der SPD-Mann. Zu den Kapriolen der Zeitgeschichte gehört für ihn auch, dass jetzt mit Robert Habeck ein grüner Wirtschaftsminister dafür sorgt, dass die Speicher bis zum Winter gut gefüllt sind.

Speicher aktuell zu 30 Prozent gefüllt

Eva Maria Diederichs, Betriebsleiterin des Erdgasspeichers Kraak bei Schwerin. Quelle: Stefan Sauer

Vor einer Woche passierte das Gasspeichergesetz den Bundesrat. Demnach müssen die Speicher zum 1. Oktober zu 80, zum 1. November zu 90 Prozent und zum 1. Februar zu 40 Prozent gefüllt sein. Die Kavernen in Kraak – die einzigen in MV – haben nach Angaben des Betreibers, die Hansewerk AG, einen Gasfüllstand von aktuell 30 Prozent. „Damit bewegen wir uns auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr“, sagt Betriebsleiterin Eva Maria Diederichs.

Die durch den Krieg ausgelösten Verunsicherungen in der Gasbranche spürt auch Hansewerk. „Die geopolitische Lage hat den Gashandels- und Speichermarkt durcheinandergebracht.“ Die Gaspreise sind auf dem Höhenflug. Derzeit seien keine Anreize gegeben, Speichervolumen zu buchen. Das Buchungsverhalten? „Gedämpft“, so die Chefin der Anlage.

Sie gehe aber dennoch davon aus, dass sich die Lage zum Sommer hin entspannt. Die Hansewerk AG, die mehrheitlich zur Eon-Unternehmensgruppe gehört, vermietet den unterirdischen Hohlraum. Dies nutzten insbesondere Gashändler, von denen der Endverbraucher sein Gas kauft.

Das von Habeck vorgegebene Ziel hält Diederichs trotz der aktuellen politischen Unsicherheiten für erreichbar. „Ich bin zuversichtlich, dass der Gasspeicher im November zu 90 Prozent gefüllt sein wird.“ Im Prinzip könne der Speicher auch mit LNG-Gas aufgefüllt werden, falls Russland den Gashahn zudrehen sollte. Auch die NEL hängt als Bestandteil eines 500 000 Kilometer weit verzweigten Gasleitungsnetzes in Deutschland nicht am alleinigen Tropf russischer Lieferungen.

Dezentraler Markt wird jetzt politisch gesteuert

Fabian Dahlem, Sprecher Hansewerk AG. Quelle: Stefan Sauer

Die Branche sieht sich mit dem Gesetz allerdings vor großen Herausforderungen: „Mit dem Gasspeichergesetz wird ein bislang dezentral marktwirtschaftlich organisierter Gasspeichermarkt innerhalb weniger Monate in zentral organisierte und politisch gesteuerte Strukturen umgebaut“, sagt Sebastian Bleschke. Geschäftsführer der Initiative Energien Speichern (Ines), dem Verband für Gas- und Wasserstoff-Speicher in Deutschland.

Speicherkunden müssen künftig Füllstandsvorgaben einhalten. Wenn die Vorgaben nicht beachtet werden, droht ihnen der Entzug der gebuchten Speicherkapazitäten. „Wir müssen jetzt abwarten, wie das Gesetz konkret in der Praxis umgesetzt werden kann“, so Fabian Dahlem, Sprecher der Hansewerk AG.

Weiterer Ausbau in Kraak?

Eva Maria Diederichs, Betriebsleiterin des Erdgasspeichers Kraak Quelle: Stefan Sauer

In dem gigantischen Salzstock bei Kraak ist potenziell noch Platz für weitere Kavernen, die wie leere Flaschen mit einem überlangen Hals in dem stabilen Untergrund hängen. Nach Angaben des Bergamtes Stralsund waren in Kraak ursprünglich 16 Kavernen vorgesehen.

„Grundsätzlich macht es in der aktuellen geopolitischen Lage Sinn, zusätzliche Gasreserven vorzuhalten“, so Dahlem. Einen Ausbau fasst die Hansewerk AG derzeit allerdings nicht ins Auge, nicht nur wegen der unklaren Perspektiven in der Branche. Die Umweltauflagen sind hoch. „Der limitierende Faktor ist die Sole, die beim Ausspülen des Hohlraumes produziert wird“, sagt Diederichs. Für die Ausspülung wäre die achtfache Menge des Volumens an Wasser nötig. Der zur Verfügung stehende Schluckhorizont – eine unterirdische salzwasserführende Gesteinsschicht bei Schwerin – ist bereits mit der Sole aus den vier bestehenden Kavernen gefüllt.

EWE plant keine Neuauflage: Veränderung der Importflüsse

Dem Bergamt als zuständige Genehmigungsbehörde sind derzeit keine Planungen für weitere Erdgasspeicher in MV bekannt, obwohl diese Anlagen grundsätzlich ein wichtiger Beitrag zur Energiesicherheit wären, sagt Bergamtschef Thomas Triller. Fast hätte es bei Moeckowberg in Vorpommern nahe des Anlandepunktes der beiden Nord-Stream-Trassen einen weiteren Kavernenspeicher gegeben. Die EWE Oldenburg hatte vor, dort ebenfalls vier Kavernen in einen Salzstock zu treiben. Die Genehmigungen lagen 2012 vor.

Das Unternehmen verzichtete jedoch auf eine Investition, weil ein Vermarktungspartner absprang. Rückblickend eine Entscheidung, die sich als richtig erwies. „Angesichts einer voraussichtlichen Veränderung der Importflüsse von Erdgas hin zu mehr LNG sehen wir die heutigen EWE-Gasspeicher geographisch gut positioniert“, sagt EWE-Sprecher Dietmar Bücker. Die EWE-Gasspeicher liegen im Nordwesten nahe der Nordsee, dort, wo die neuen LNG-Terminals entstehen sollen. Eine Neuauflage des Vorhabens in Vorpommern plant EWE nicht. Der Anlandepunkt der Nord-Stream-Pipelines wird für die Branche uninteressant.

Von Martina Rathke