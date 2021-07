Im Zuge der Corona-Pandemie haben viele Angestellte aus dem Hotel- und Gaststättenbereich ihrer Branche den Rücken gekehrt. Besonders dramatisch ist die Situation in den touristischen Hotspots von MV – unter anderem auf den Inseln Usedom und Rügen sowie in Warnemünde. Worauf Unternehmen in Vorpommern-Greifswald nun hoffen.