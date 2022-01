Im neuen Ensemble Ocean’s End am Rostocker Kempowskiufer soll ab Mitte 2023 gehobene europäische Küche serviert werden. Die alte Baracke neben dem Hafenrestaurant Borwin kommt noch im Frühjahr weg. Wie die Pläne konkret aussehen.

Gastro-Meile Rostocker Stadthafen: „Blauer Esel“ bald auch an der Kaikante

Neues Restaurant - Gastro-Meile Rostocker Stadthafen: „Blauer Esel“ bald auch an der Kaikante

Neues Restaurant - Gastro-Meile Rostocker Stadthafen: „Blauer Esel“ bald auch an der Kaikante