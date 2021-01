Rostock

Saftiges Fleisch im Fladenbrot – normalerweise sind Jens Henschels Kunden ganz heiß darauf. Sein Imbiss-Eck in Grimmen gilt bei Fast-Food-Fans als Top-Adresse in Mecklenburg-Vorpommern. Die OZ-Leser wählten Henschels Döner-Laden 2019 zum besten an der Ostseeküste. Aktuell kann sich der Gastronom vom Titel wenig kaufen. Im Lockdown kommen deutlich weniger Kunden zu ihm als sonst. Ein Schicksal, das er mit vielen Imbissbuden-Betreibern im Land teilt.

Normalerweise stehen die Leute für Pommes und Gegrilltes bei „Fränki’s Körry Braatwurscht“ Schlange. Aktuell aber verkauft Chef Frank Harrius so gut wie nichts. „Die Innenstadt ist tot. Wir machen nur 20 Prozent Umsatz“, sagt der Unternehmer, der mehrere Imbisse in Rostock betreibt. Die Einnahmen sind gering, die Mieten in der City hoch. „Und wir bekommen keine Stütze.“

Den verschärften Lockdown sieht Harrius kritisch. „Dass die Infektionszahlen nicht sinken, zeigt doch, dass die Gastronomie nicht die Ursache für den drastischen Anstieg war.“ Statt im Restaurant unter Einhaltung von Hygienevorschriften würden sich die Leute nun im Privaten treffen. „Und das kann keiner kontrollieren.“ Harrius hofft auf ein baldiges Lockdown-Ende. „Da werden gerade viele Existenzen vernichtet.“

Beliebte Adresse in Rostock und Umgebung- Fränki's Körri Braatwurscht. Unter anderem in der Kröpeliner Straße lassen sich Fast-Food-Fans Würste und Pommes schmecken. Normalerweise. Aktuell kommen nur wenige Kunden vorbei. Quelle: Frank Söllner (Archiv)

Die Verlängerung des zweiten Lockdowns trifft auch die Restaurant-Betreiber in Mecklenburg-Vorpommern hart. Um wenigstens einigermaßen durch die Krise zu kommen, bieten viele Wirte ihren Gästen Essen zum Abholen an oder steigen ins Liefergeschäft ein. Doch rentabel sei das kaum, sagt Lars Schwarz, Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes ( Dehoga) in MV.

Im November und Dezember 2020 konnten Gastronomen noch Corona-Hilfen bekommen. Für 75 Prozent des weggebrochenen Umsatzes wurden sie vom Staat entschädigt. Und: Wenn trotz Lokal-Schließung Einnahmen erzielt wurden, etwa durch einen Lieferservice oder Take-away-Angebote, wurden diese bis zu einer Höhe von 25 Prozent des Vergleichsumsatzes nicht auf die Fördergelder angerechnet. Damit sollte der Außerhausverkauf gefördert werden.

Seit Januar 2021 aber gelte das nicht mehr, erklärt Lars Schwarz. „Nun sind Unternehmer, die nicht den Kopf in den Sand gesteckt und komplett geschlossen haben, die Leidtragenden.“ Sie machten sich zusätzlich Arbeit, ohne dass sich das finanziell auszahle. „So fördert man kreatives Unternehmertum nicht“, kritisiert Schwarz.

Das Liefergeschäft ist ohnehin ein Tropfen auf den heißen Stein. Laufende Kosten decken – das gelingt so gut wie keinem Restaurant im Land. Auch Benny Müller, Chef des Rostocker Restaurants Vapiano, nicht. „Wir sind froh, dass wir Essen liefern dürfen. Ein Zusatzverdienst ist das aber nicht.“

Der Umsatz, den er mit ausgelieferter Pizza und Pasta macht, liege auf Vorjahresniveau. Zu Beginn der Corona-Pandemie sei sein Lokal im Vorteil gewesen. „Wir hatten schon einen etablierten Lieferdienst“, sagt Müller. Inzwischen hätten viele Restaurants in Rostock nachgezogen. Sorgen bereitet die wachsende Konkurrenz dem Gastronomen aber nicht. „Es ist wichtig, dass jeder ein Stück vom Kuchen abbekommt.“

Viel falle allerdings nicht ab. Auch Müller betreibt das Außerhausgeschäft vor allem aus zwei Gründen: damit seine Angestellten nicht monatelang untätig zu Hause sitzen müssen und um am Markt präsent zu bleiben. Das Signal für Gäste: „Wir sind noch immer für euch da.“

Benny Müller, Chef des Rostocker Vapiano, liefert Pizza und Pasta zu seinen Kunden aus. Quelle: Ove Arscholl (Archiv)

Klassische Restaurants sind geschlossen, Imbiss-Betreiber profitieren davon aber nicht. Mehr Kundschaft dank fehlender Konkurrenz? Fehlanzeige, sagt Dieter Osterthun von Portola.

Das Gastro-Unternehmen betreibt in Rostocks Innenstadt ein Bistro und einen Grill-Imbiss. Beides hat aktuell nur für das Mittagsgeschäft (11-15 Uhr) geöffnet. Und selbst dann könne man die Gäste an einer Hand abzählen, sagt Osterthun. Geschäftsleute, die sonst in der Mittagspause vorbeikommen, sitzen im Homeoffice. Laufkundschaft, die sich durch Geschäfte shoppt und sich im Portola stärkt, fehlt ebenfalls.

Das macht sich beim Umsatz bemerkbar: „Wir machen nur ein Fünftel vom normalen Umsatz. Für uns wäre es günstiger, wenn wir ganz geschlossen hätten. Aber wir wollen präsent bleiben“, sagt Osterthun.

Von Antje Bernstein