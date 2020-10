Gastronomen in MV beklagen: Weniger Buchungen für Weihnachtsfeiern wegen Corona

Rostock

Normalerweise nimmt Maria Koschinski, Junior-Chefin bei Koschinski Catering in Greifswald, bereits Anfang August die ersten Anfragen für Weihnachtsfeiern entgegen. Wegen der Corona-Pandemie sieht es auch jetzt, einen Monat später, noch düster aus. „Wir hatten bisher nur wenige, eher zurückhaltende Anfragen von kleinen Firmen“, sagt sie. Die Feiern der großen Firmen habe sie bereits abgeschrieben.

„Es ist auch verständlich angesichts der steigenden Infektionszahlen. Niemand weiß, was in den kommenden Monaten passieren wird“, erklärt die Junior-Chefin. Die Einbußen aber seien enorm. Vor Corona-Zeiten hätte ihre Firma in der Adventszeit rund 80 Weihnachtsfeiern beliefert. Eine Zahl, die in diesem Jahr wohl kaum erreicht wird.

Anzeige

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

„Neben den Förderprogrammen des Landes hilft uns durch die Krise, dass wir seit 30 Jahren am Markt sind und dadurch sowohl Kapital als auch treue Kundschaft haben“, erzählt Maria Koschinski. Das aber sei nicht selbstverständlich.

Jahresendgeschäft extrem wichtig

Lars Schwarz, Präsident des Branchenverbandes Dehoga MV, hatte zuletzt betont, wie wichtig das Jahresendgeschäft für das Gastgewerbe ist und von der Landesregierung Klarheit über Möglichkeiten für Weihnachtsfeiern gefordert. Eine Entscheidung hierzu soll es womöglich beim MV-Corona-Gipfel am 21. Oktober geben. Würden aber auch diese Veranstaltungen genau wie Silvester-Arrangements wegfallen, seien die Einbußen dieses Jahres laut Schwarz „nicht mehr zu kompensieren“.

Das Gastgewerbe hätte bereits wegen der coronabedingten Schließung und späteren strengen Reglementierungen von März bis Ende Juni deutliche Verluste gemacht. Schon jetzt würde sich knapp der Hälfte der Betriebe im Gastgewerbe nach Angaben des Dehoga durch die Corona-Krise in ihrer Existenz gefährdet sehen.

Gestaltung der Weihnachtsfeiern noch unklar

Für André Kuchenbecker, Geschäftsführer des Hansekontor Wismar, stellt sich derzeit noch die Frage, wie Weihnachtsfeiern in diesem Jahr überhaupt aussehen könnten. „Die großen Feiern mit bis zu 350 Personen, die wir sonst in der Markt- und Eventhalle organisiert haben, hatten sich von Firmenseite aus bereits in den Monaten April und Mai erledigt“, berichtet er. Seit einigen Wochen sei zudem klar: Auch die gemeinschaftlichen Feiern mehrerer Firmen mit bis zu 250 Personen müssen in diesem Jahr wegfallen.

„Bleiben nur noch die kleinen Feiern, bei denen wir derzeit überlegen, den Firmen ein bis zwei Tische auf unserem geplanten Weihnachtsmarkt anzubieten – mit Essen und Glühwein. Doch was macht man dann die ganze Zeit?“, fragt Kuchenbecker. Tanzen sei schließlich immer noch tabu. Eine Überlegung wäre, den Betrieben anzubieten, die Eisbahn, die jährlich neben der Wismarer Markthalle aufgebaut wird, zu nutzen. „Dort hätten wir immerhin die Möglichkeit, kleine Wettbewerbe auszurichten.“

Lesen Sie auch: Liveblog zur Corona-Situation in MV: Das ist die Lage am Freitag

Inwiefern der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfinden darf, werde derzeit noch in Gesprächen mit den Gesundheitsbehörden geklärt. Wichtig für die Veranstaltung sei ein Lüftungskonzept, das noch vorgelegt werden muss. Auch für die Eisbahn müsse noch ein Corona-Konzept erstellt werden.

Firmen arrangieren sich mit Bedingungen

Weniger Probleme haben Gastronomen, die sowieso eher kleinere Firmenfeiern ausrichten, wie das Rostocker Wirtshaus Trotzenburg. Dass in diesem Jahr weniger Weihnachtsfeiern gebucht werden, merke man zwar auch dort. „Dennoch hatten wir viele Anfragen“, sagt eine Mitarbeiterin. Ihrer Erfahrung nach seien die Firmen größtenteils optimistisch und würden sich mit den Corona-Bedingungen arrangieren. Die erste Feier hätte sogar bereits am Freitag stattgefunden.

Von Pauline Rabe