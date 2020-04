Schwerin

Restaurants und Cafés sollen, wenn sie möglicherweise ab Mitte Mai wieder öffnen dürfen, Gäste sowohl drinnen als auch draußen bewirten dürfen. Nach Angaben von Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph ( CDU) seien Pläne, zunächst mit der Außengastronomie zu beginnen, weil dort Hygienestandards leichter eingehalten werden können, verworfen worden. Rudolph fängt mit dieser Position seinen eigenen Minister wieder ein.

Glawe sorgt für Verwunderung

Ressortchef Harry Glawe ( CDU) hatte am Dienstag überraschend verkündet, dass ein Wiedereinstieg zunächst mit dem Empfang von Gästen auf den Terrassen der Restaurants und Cafés starten solle und zugleich den 11. Mai als möglichen Starttermin genannt. Die Ankündigung hatte innerhalb der Landesregierung für Verwunderung gesorgt.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) will am kommenden Mittwoch während einer weiteren Telefonschalte zwischen den Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) auf einen konkretes Datum dringen, das von der Hotel- und Gaststättenbranche sehnlich erwartet wird. Sollte es keine bundeseinheitliche Regelung geben, hat Schwesig bereits angekündigt, in MV „einen eigenen Weg zu gehen“.

Branche lehnt Vorschlag selbst ab

Die von Glawe vorgeschlagene Trennung von Außen- und Innengastronomie soll Rudolph zufolge von Branche selbst abgelehnt worden sein, da ein Betrieb nur im Freien zu sehr vom Wetter abhängig und damit wirtschaftlich kaum risikoreich sei. Entsprechende Signale hatte es bereits am Dienstag in Schwerin gegeben, nachdem dort die Taskforce Tourismus erstmals zusammengekommen war.

Regierungssprecher Andreas Timm kündigte am Freitagabend an, dass entsprechende Fragen in der kommenden Woche gemeinsam mit der Tourismusbranche entschieden werden sollen.

Lesen Sie auch:

Von Benjamin Fischer