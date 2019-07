Rostock

Das Ergebnis: 20 Betriebe seien durch starke Mängel aufgefallen, sagte Gabriele Tardel vom zuständigen Landesamt für Lebensmittelsicherheit (Lallf) in Rostock. „Wir haben immer wieder Auffälligkeiten. Das ist auch zu 100 Prozent nicht zu vermeiden.“

Besonders anfällig seien Imbisseinrichtungen, bei denen oft die Besitzer wechseln. Auch in Eiscafés gebe es manchmal Probleme, wenn etwa die Portionierer nicht gespült oder das Wasser nicht gewechselt wird.

Salmonellen-Gefahr in Neubrandenburger Imbiss

Jüngst musste in Neubrandenburg ein Imbisslokal wegen Verdachts auf Salmonellen und Hygienemängeln vorläufig geschlossen werden. Laut Kreisverwaltung hatten Ärzte bei zehn Menschen Salmonellenerkrankungen festgestellt, die Kunden des Geschäfts mit Lieferservice gewesen sein sollen. Die Betroffenen mussten teils stationär behandelt werden.

Durchgegriffen wurde auch in einer Stadt im südlichen Landkreis Rostock, wie Kreissprecher Michael Fengler berichtete. Angezeigt wurde eine andauernde Geruchsbelästigung durch einen Grillimbiss. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass dort mit einem Freizeitgrill Fleisch zubereitet wurde. Das Fleisch war verdorben, es wurde zudem ohne die erforderlichen baulichen und hygienischen Voraussetzungen Hackfleisch hergestellt und zubereitet, eine Tiefkühltruhe fehlte. „Der Grillimbiss wurde sofort geschlossen“, sagte Fengler.

Behörden wollen bei Neueröffnungen aufklären und helfen

„Wir können nur Stichproben machen“, betonte Tardel. Deshalb gebe es einen umfangreichen Katalog zur Risikobewertung von allen Betrieben, die mit Lebensmitteln zu tun haben. „Der orientiert sich an den Objekten, die für den Verbraucher am gefährlichsten sind.“ Diese Einrichtungen würden dann häufiger kontrolliert. „Wir bleiben am Ball.“

Das Amt und die Kreise betrieben auch viel Aufklärung, wenn eine neue Gaststätte oder ein Café eröffnet wird. „Wir wollen Hilfestellung geben, die meist auch dankend angenommen wird.“

Mehrsprachige Materialien für ausländische Gastronomen

Ein vergleichsweise neues Problem stellten manchmal ausländische Arbeitnehmer dar, die mit den Regeln der deutschen Lebensmittelhygiene noch nicht vertraut genug sind. „Da ist manchmal die Verständigung über Hygiene sehr schwierig.“

Deshalb seien mehrsprachige Infomaterialien entwickelt worden. Auch beim Einsatz von Saisonkräften wie Schülern und Studenten könnten hin und wieder die Hygieneregeln verletzt werden.

Das sind die Kriterien bei den Kontrollen

Die Gaststätten werden laut Tardel nach mehreren Kriterien beurteilt: Das Verhalten des Unternehmers etwa bei der Einhaltung der Bestimmungen oder Mitarbeiterschulung, die Verlässlichkeit der Eigenkontrollen und das Hygienemanagement in den Räumen, beim Personal oder auch bei der Schädlingsbekämpfung.

Bei den Schädlingen kämen nicht nur Vierbeiner wie Mäuse in Betracht. Tardel berichtete von Gaststätten, die sehr große Probleme mit Insektenbefall gehabt hätten. In einem Fall seien die Betreiber selbst auf die zuständige Kreisbehörde zugekommen und hätten um Rat und Hilfe gebeten.

Bürger können Behörden informieren

Tardel betonte, dass die Bürger selbst die Behörden informieren könnten, wenn sie Auffälligkeiten bei Sauberkeit oder Hygiene beobachteten oder gar selbst Krankheitssymptome entwickelten. „Das kann aber durchaus auch eine Überempfindlichkeit sein, beispielsweise bei exotischen Zutaten und Gewürzen.“

RND/dpa/ Joachim Mangler