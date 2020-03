Gebärmutterhalskrebs: Menschen in MV lassen sich nur selten impfen

Stralsund

Die Zahlen sind schockierend: Bundesweit erkranken 4600 Frauen pro Jahr an Gebärmutterhalskrebs. Und etwa 1500 Patientinnen sterben daran. Dabei wären diese folgenschweren Erkrankungen vermeidbar, betont der Initiator und Gründer der Krebsstiftung „Betroffen“, Prof. Dr. Matthias Birth. Denn es existiert eine wirksame Impfung gegen humane Papillomviren (HPV), die unter anderem diese Tumore auslösen.

„Eine Impfung gegen Krebs war über Jahrzehnte ein medizinischer Traum. Und mit dem Wissen, dass wir seit 13 Jahren in der Lage sind, Kinder vor mehreren HPV-bedingten Krebsarten zu schützen, müssten wir eigentlich aufhorchen“, betont der Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Chirurgie am Stralsunder Helios-Hanse-Klinikum. In der Öffentlichkeit sei jedoch schlichtweg zu wenig bekannt, wie wirksam diese HPV-Impfung ist, sagt der Mediziner.

Jungen kaum gegen HPV geschützt Die Stiftung „Betroffen“ setzt sich seit 2019 mit der Kampagne „MV gegen HPV“ für eine flächendeckende HPV-Impfung von Mädchen und Jungen zwischen neun und 14 Jahren im Nordosten ein. Humane Papillomviren (HPV) verursachen vor allem Erkrankungen im Genital- und Analbereich. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch. Eine besondere Rolle spielen Haut- und Schleimhautkontakte. Aktuell sind mehr als 200 HPV-Typen bekannt. Einige gelten als Auslöser von Genitalwarzen. Die Hoch-Risiko-Versionen verursachen bestimmte Krebsarten und Krebsvorstufen (zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs). Die Impfkommission des Robert-Koch-Institutes empfiehlt die HPV-Impfung für Mädchen und Jungen zwischen dem neunten und 14. Lebensjahr, also vor dem ersten Geschlechtsverkehr. Die Impfung erfolgt in Form von zwei Impfdosen im Abstand von 5 bis 13 Monaten in den Oberarm. Bei Jugendlichen ab 15 Jahren bis einschließlich 17 Jahren sind 3 Impfungen nötig.

Stralsunderin: Zufällig auf einen Flyer gestoßen

„Ich bin durch Zufall auf diese wichtige Impfung gestoßen, als mir ein Flyer im Ordnungsamt in die Hände fiel“, erzählt die Stralsunderin Andrea Priemer. Die besorgte Mutter kontaktierte daraufhin sofort den Kinderarzt ihrer Zwillinge.

„Inzwischen sind meine 14-jährigen Jungs geimpft. Und in etwa einem halben Jahr bekommen sie die zweite Impfung, wodurch sie einen Schutz fürs Leben haben“, erklärt die 42-jährige Hansestädterin. Seit 2019 übernehmen die Krankenkassen auch für Jungen die Kosten für die HPV-Impfung, die für Mädchen seit Jahren schon kostenfrei ist.

Die Stralsunderin Andrea Priemer stieß durch Zufall auf die Möglichkeit des Impfens gegen HPV. Sie ließ ihre Zwillinge sofort immunisieren. Quelle: Christian Rödel

Impfquoten in Australien , Holland und Skandinavien viel höher

Humane Papillomviren zählen laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zu den häufigsten sexuell übertragbaren Erregern. Die Impfung nutzen im Nordosten bislang 52 Prozent der Mädchen und jungen Frauen. Zum Vergleich: In Bayern sind es nicht einmal 30 Prozent. Bundesweit ist weniger als die Hälfte der 15-jährigen Mädchen geimpft. Und bei den Jungen stellt ein solcher Impfschutz gar die Ausnahme dar.

Länder wie Australien weisen eine HPV-Impfquote von 80 Prozent auf. In Europa haben Holland, Großbritannien und die skandinavischen Länder die Nase vorn.

Mehr als 200 verschiedene HPV-Typen Humane Papillomviren (HPV) verursachen vor allem Erkrankungen im Genital- und Analbereich. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch. Eine besondere Rolle spielen hier Haut- und Schleimhautkontakte. Aktuell sind mehr als 200 verschiedene HPV-Typen bekannt. Einige davon gelten unter anderem als Auslöser von Genitalwarzen. Die Hoch-Risiko-Versionen verursachen unter anderem bestimmte Krebsarten und Krebsvorstufen (zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs).

Gesundheitsministerium fördert Aufklärungskampagne

Gründe genug für die sieben Mitstreiter der Stralsunder Krebsstiftung „Betroffen“, eine große Aufklärungskampagne zu starten. Unterstützt werden sie vom Gesundheitsministerium des Landes. Es fördert die bis 2022 ausgelegte Kampagne „MV gegen HPV“ mit 40 000 Euro. Minister Harry Glawe ( CDU) betont: „Je mehr Menschen geimpft sind, desto größer ist auch der Schutz für die noch Ungeimpften“.

Benefiz-Gala zugunsten der Stiftung „Betroffen“

Zu den Prominenten, die die Aktion begleiten, zählt auch die Fernsehmoderatorin Andrea Ballschuh. Der gebürtigen Dresdenerin, die unter anderem für den Mitteldeutschen Rundfunk arbeitet, war die Bedeutung der HPV-Impfung bis dato selbst nicht bekannt.

„Als Professor Birth mir von dieser Möglichkeit berichtete, habe ich meine neunjährige Tochter sofort impfen lassen“, sagt Andrea Ballschuh. Sie führte auch durch die von dem Mediziner ins Leben gerufenen „Windflüchter“-Benefiz-Galas zugunsten der Stiftung „Betroffen“. Die diesjährige Veranstaltung geht am 25. April über die Bühne der Alten Brauerei im Stralsunder Störtebeker Brauquartier.

Lesen Sie auch:

Von Christian Rödel