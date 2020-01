Rostock/Schwerin

Die Tür des Aufenthaltsraumes der „Mäuse“ öffnet sich langsam. Der dreijährige Wilhelm schaut gespannt in Richtung Flur. Dann erspäht er seine Eltern Andrea und Enrico Knaack sowie Bruder Tobias. Lächelnd läuft er auf das Trio zu. Der dreijährige Blondschopf hat seinen ersten Tag in einer der vier Kindergartengruppen in der Integrativen Kindertagesstätte „ Tierhäuschen“ im Rostocker Stadtteil Reutershagen verlebt.

Nicht die einzige Neuheit für die Familie im Jahr 2020: Wilhelms Eltern sparen seit Jahresbeginn rund 170 Euro Kita-Gebühren im Monat. Denn für sie gilt, wie auch für die Angehörigen der allein rund 50 000 Kindergartenkinder in Mecklenburg-Vorpommern, Beitragsfreiheit für die Kita.

Mehr Personal wäre wichtiger

Das jahrelang diskutierte Prestige-Projekt von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) ruft nun aber bei den Eltern nicht nur Jubelstürme aus.

Diese Einsparung sei im Familienbudget der Knaacks zwar spürbar, da sind sich die Altenpflegerin und der Maschinenbauingenieur einig. „Da wir beide gute Jobs haben, kommen wir mit unserem monatlichen Einkommen aber problemlos aus. Wichtiger als die geldliche Entlastung wäre für uns gewesen, dass die Personalausstattung in der Kita verbessert wird“, verdeutlicht Enrico Knaack.

Die Einrichtung, in der der kleine Wilhelm untergebracht ist, zählt zu den insgesamt vier Häusern der Gemeinnützigen Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes in Güstrow und Rostock. „Wilhelm hat gut geschlafen und viel gespielt“, berichtet Erzieherin Mandy Joachim den Eltern. Gemeinsam mit einem Bundesfreiwilligendienstler betreut sie aktuell 17 Kinder. Die Erzieherin und die Knaacks freuen sich, dass der Knirps den Übergang von der Krippen- zur Kindergartengruppe anscheinend gut bewältigt.

111 000 Plätze für Kindertagesförderung Zum Stichtag 1. März 2019 waren laut Schweriner Sozialministerium in der Krippe rund 18 500 Plätze belegt, bei den Drei- bis Sechsjährigen knapp 50 000 und im Hortbereich knapp 40 000 Plätze. Hinzu kommen gut 4000 Plätze in der Kindertagespflege – vor allem bei den Null- bis Dreijährigen. Folglich nehmen mehr als 111 000 Kinder im Nordosten Angebote der Kindertagesförderung in Anspruch. Zum Vergleich: 2017 wurden insgesamt 108 000 Kinder auf diese Weise betreut (Krippe: knapp 18 000, Kita mehr als 48 000, Hort: gut 37 000 und Tagespflege 4700). Im Jahre 2014 waren es insgesamt 103 000 Kinder.

Stress für die Kleinen durch Wechsel der Bezugspersonen

Aktuell werden in dieser Kita laut Leiterin Susanne Fischer-Soyeaux insgesamt bis zu 117 Kinder – im Alter von drei Monaten bis sieben Jahren – von 18 Fachkräften umsorgt. Neben den Erziehern, Kinderpflegern und Heilerziehungspflegerinnen sind aktuell zwei Bundesfreiwilligendienstler tätig.

In der Krippe sei den Knaacks aufgefallen, dass der Kleine am Nachmittag mitunter „regelrecht kaputt“ war. Vor allem wenn Erzieher erkrankten und die so wichtigen Bezugspersonen für die Kleinen wechselten, sei es stressig gewesen, erläutert der Hansestädter.

Seit 1. Januar 2020 gilt in MV - hier die Integrative Kindertagesstätte "Tierhäuschen" der Gemeinnützigen Gesellschaft für Kinder und Jugendhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes in Rostock - die Beitragsfreiheit für Kitas. Quelle: Dietmar Lilienthal

Fachkräftemangel ähnlich wie in Schulen

Ähnlich bewertet Judit Roth die Situation, die kurz danach ihre dreijährige Tochter Mathilda abholt. In der Kita „ Tierhäuschen“ fühle sie ihren kleinen Wirbelwind gut aufgehoben. „Besser als die Beitragsfreiheit wäre es aber gewesen, die Zahl der Erzieher aufzustocken. Die monatlich eingesparten 170 Euro lege ich für Mathilda zurück“, sagt Rostockerin, die als Krankenschwester arbeitet.

In der Rostocker Kita Tierhäuschen: Die Rostockerin Judit Roth ist mit der Betreuung ihrer Tochter Mathilda (3) zufrieden. Wichtiger als die jetzt geltende Beitragsfreiheit für die Kita wäre für die Hansestädterin aber eine Erhöhung der Zahl der Erzieher. Quelle: Dietmar Lilienthal

Andere Eltern, die ihre Namen nicht nennen möchten, vergleichen den Fachkräftemangel in den Kitas mit den aktuellen Verhältnissen in Schulen des Landes. „Ich möchte mir diesen Stress als Erzieher nicht täglich antun“, ist eine nicht selten zu hörende Aussage.

„Fast 200 Euro weniger sind eine große Erleichterung“

Die pure Freude über das monatliche Plus ist indes ebenso zu vernehmen. Dass er und seine Partnerin nur noch 85 Euro Essengeld pro Monat für ihren anderthalbjährigen Mika Luca berappen müssen, stimmt beispielsweise Patrick Lentz froh. Der Rostocker beobachtet das Gewusel bei den „Schnecken“. „Meine Frau verdient nicht so viel. Da sind fast 200 Euro weniger schon eine große Erleichterung“, betont der als Disponent in einer Spedition tätige Familienvater.

Der Rostocker Patrick Lentz spielt mit seinem anderthalbjährigen Sohn Mika Luca in der Rostocker Kita "Tierhäuschen". Der Familienvater freut sich über die beitragsfreie Kita ab 2020 - konkret eine Ersparnis von monatlich rund 200 Euro. Quelle: Dietmar Lilienthal

MV bei Fachkraft-Kind-Relation Schlusslicht

In MV ist in der Krippe laut Schweriner Sozialministerium im Durchschnitt ein Erzieher für sechs Kinder zuständig, in der Kita für 15 und im Hort für 22 Kinder. Damit belegt der Nordosten hinsichtlich der Fachkraft-Kind-Relation bundesweit den letzten Platz. Grundsätzlich bemesse sich die Qualität in den Kitas aber bei Weitem nicht nur am Personalschlüssel.

„Wir haben bundesweit den höchsten Fachkräfteanteil in unseren Kitas“, erklärt Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD). Konkret besitzen in MV mehr als 90 Prozent des Kita-Personals einen pädagogischen Fachschulabschluss, während es bundesweit 70 Prozent sind.

Bundesmittel für Elternbeitragsfreiheit in MV Mit dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz unterstützt der Bund die Länder bis 2022 mit insgesamt 5,5 Milliarden Euro bei Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität in der Kindertagesbetreuung und zur Entlastung der Eltern bei den Gebühren. Konkret erhält MV in den Jahren 2019 bis 2022 insgesamt rund 106 Millionen Euro. Das Land setzt laut Schweriner Sozialministerium die Bundesmittel zur Finanzierung der Elternbeitragsfreiheit ein. Pro Jahr kämen bis zu 35,8 Millionen Euro vom Bund. Insgesamt veranschlage das Land aber rund 145 Millionen Euro jährlich für die beitragsfreie Kita.

Zudem verweist das Ministerium auf die bereits seit 2017/18 eingeführte zusätzliche dualorientierte Ausbildung Staatlich anerkannte/-r Erzieher/-in für 0- bis 10-Jährige. Dieses Angebot weise einen hohen Praxisanteil auf, und die Betreffenden erhielten eine Ausbildungsvergütung von rund 800 Euro im ersten Jahr.

Oldenburg : Loskaufen von Qualitätsverbesserung geht nicht

Scharfe Kritik am „Prestigeprojekt“ der Landesregierung kommt indes von der Opposition. „Die seit 13 Jahren versprochene Umsetzung der Beitragsfreiheit war überfällig. Damit kann sich die Regierung aber nicht von der Qualitätsverbesserung loskaufen“, erklärt die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg. „Eine Entweder-oder-Politik zulasten der Erzieher geht nicht“, so die Politikerin.

Von Volker Penne