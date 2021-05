Rostock

Droht in MV weiteren Geburtsstationen kleiner Krankenhäuser das Aus? Experten gehen davon aus, dass über kurz oder lang wegen Personalmangels und sinkender Fallzahlen ein Teil der 16 Entbindungsstationen verschwinden könnte. Viele hätten jetzt schon eine „kritische Größe“, erklärt Prof. Boris Augurzky vom Institute for Health Care Business (HCB) aus Essen.

HCB hat die 16 Standorte analysiert, wobei Crivitz bei Schwerin aktuell geschlossen ist. Botschaft: Während größere Häuser durch hohe Fallzahlen wirtschaftlicher arbeiten, Personal halten und damit Qualität absichern könnten, sehe dies bei anderen vergleichsweise schlecht aus. Eine vorliegende Studie nennt keine Namen, stellt aber fest: Mindestens acht, womöglich zwölf der 16 Standorte seien „kritisch zu bewerten“.

Demografieforscher sieht die Hälfte der kleinen Standorte gefährdet

Ein Trend, den auch Günter Jost, Forscher für Demografie und Versorgung aus Rostock, bestätigt. Er sieht etwa die Hälfte der Standorte gefährdet, die jeweils etwa 500 oder weniger Geburten pro Jahr haben. Er stellt fest: Weniger Mütter und Geburten in MV müssten auch zu Einschnitten bei Stationen führen. Er vermisse Ehrlichkeit in der Debatte: „Der finanzielle Rahmen des Landes ist endlich“, so Jost.

OZ-Umfrage: Halten Sie eine Fahrstrecke zur nächsten Geburtsklinik von bis zu 50 Kilometern für zumutbar?

Der aktuelle Krankenhausplan sieht gut 500 Betten für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in MV vor. Die größten: Südstadt Klinikum Rostock (100), Unimedizin Greifswald (48), Helios Schwerin (50), Hanseklinikum Stralsund (42), Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg (40). 20 Betten oder darunter sind es in Bergen, Parchim, Ueckermünde und Güstrow.

Expertin: Versorgungssicherheit eher in großen Häusern

Personalmangel verschärfe die Situation. Kürzlich kündigte das Sana-Krankenhaus in Bergen auf Rügen eine vorübergehende Schließung der Geburtsstation an. Im Vorjahr schloss die Geburtshilfe in Crivitz bei Schwerin, vor fünf Jahren die in Wolgast.

Für große Standorte spreche auch die Ausbildung junger Fachärzte, sagt Michaela Lemm von HCB. Unterm Strich gehe es um „hohe Versorgungssicherheit für die Patienten“.

SPD, Linke und CDU lehnen weitere Schließungen ab

Politiker sehen das anders. „Ich halte nichts davon, dass nur Ökonomie zählt“, sagt Torsten Koplin, Landtagsabgeordneter der Linken: „Jeder Standort muss einzeln betrachtet werden.“

Auch die CDU ist gegen das Opfern von Standorten. „Wir brauchen auch im ländlichen Raum eine wohnortnahe Betreuung werdender Mütter“, erklärt Sebastian Ehlers. „Zentralisierung und starre Mindestmengen für Geburten lehnen wir ab.“

Julian Barlen (SPD) sieht die Träger von Kliniken in der Pflicht, Personal zu gewinnen. „Wer Verantwortung für die medizinische Versorgung in einer Region übernimmt, muss dazu auch stehen.“

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) gibt sich entspannt. Die Studie habe „noch keine Auswirkungen“ auf den Krankenhausplan des Landes. Medizinische Versorgung müsse „wohnortnah erfolgen“, so Glawe.

Zum aktuellen Fall in Bergen sagt er: Es gebe zunächst eine vorübergehende Schließung. Glawe: „Wir sind im Gespräch mit dem Konzern.“ Es solle „ein gemeinsames Konzept entwickelt werden, damit der Wiedereinstieg in die Gynäkologie bei Beschäftigung von Hebammen gelingen kann“.

Von Frank Pubantz