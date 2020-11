Wismar

„Zur Geburt darf ich noch dabei sein, dann muss ich gehen und meine Frau und mein Kind alleine lassen.“ Das berichtet ein werdender Vater aus Wismar, der sich über das aktuelle Besuchsverbot im Sana-Hanse-Klinikum ärgert. Das werde nämlich aus seiner Sicht extrem streng gehandhabt. Schon als seine Frau mit Schwangerschaftsbeschwerden in das Wismarer Klinikum eingeliefert wurde, war er entsetzt und beschreibt nun diese Szene: „Ich wurde an der Tür abgefangen, der Koffer wurde mir aus der Hand gerissen. Das macht mich einfach traurig.“

„Es leiden nicht nur Familien, auch ältere Patienten“

Für die beiden Hansestädter ist es das erste Kind. Aus Angst, die Kritik, die er in der OZ anbringt, anders behandelt zu werden, wollen er und seine Frau lieber anonym bleiben. „Zur Geburt darf ich noch kommen, dann werde ich rausgeworfen“, sagt der werdende Vater. Verstehen könne er sehr wohl, dass es wegen der Corona-Pandemie Besuchsregeln im Krankenhaus geben muss. Doch er sagt auch: „Da leiden nicht nur Familien auf der Entbindungsstation, auch andere, ältere Patienten.“

Anzeige

Sorgen macht dem werdenden Vater vor allem, dass seine Frau das gemeinsame Kind vermutlich per Kaiserschnitt bekommen muss. Dann muss sie länger als nach einer „normalen“ Geburt im Krankenhaus bleiben. „Wenn ich sie besuchen könnte, würde jemand da sein, der hilft – auch bei Kleinigkeiten“, sagt der Wismarer. Die Hebamme habe das Paar schon vorgewarnt. Der Wismarer betont, dass er eine aktive Rolle in der Familie einnehmen möchte, für das Kind und seine Frau da sein will, doch das werde ihm und allen anderen Neuvätern in den ersten Tagen nach der Geburt verwehrt.

Kommentar: Lasst Mütter und Kinder nicht allein

Andere Kliniken erlauben Besucher auf der Entbindungsstation

Das Klinikum informiert die Besucher auf der Internetseite so: „Das bisherige Besuchsrecht muss leider vorübergehend aufgehoben werden. Ab sofort dürfen nur noch Patienten und Mitarbeiter unseres Hauses sowie von Station oder sonstiger medizinischer Einrichtung im Hause namentlich benannte Personen das Klinikum betreten.“ Lebensgefährlich verletzte oder sterbende Patienten dürfen zwar besucht werden. Am Telefon wollte sich das Klinikum nicht weiter zur strengen Besucherregelung äußern. Doch weiter heißt es auf der Internetseite: „Partner von Gebärenden können unmittelbar zur Geburt die werdende Mutter begleiten, müssen aber nach Entbindung auf direktem Weg das Klinikum verlassen.“

Lesen Sie auch:

Genau das macht den Wismarer traurig. Gerade die ersten Tage nach der Geburt seien für ihn und seine Familie wichtig – so wie für andere Familien auch. Er sagt: „In anderen Kliniken dürfen die Väter nach der Geburt wenigstens mal für eine Stunde zu Besuch kommen.“ Das ist so zum Beispiel im Südstadt-Klinikum in Rostock. Mit etwa 3000 Geburten pro Jahr gehört die Entbindungsstation zu den größten in ganz Deutschland. Dort werden zumindest Ausnahmen für Besuche auf Station nach der Geburt gemacht. So sind weiterhin, wenn auch teilweise zeitlich eingeschränkt, Besuche auf der Frühchenstation – Neonatologie – und der Entbindungsstation sowie auf der Palliativstation und im Hospiz möglich. „Auch bei der Entbindung in der Universitätsfrauenklinik ist weiterhin eine Bezugsperson zugelassen“, betonte die Pandemiebeauftragte und Krankenhaushygienikerin Dr. Melanie Jäckel.

„Man muss sich fragen, ob das ethisch so okay ist“

Auch im Helios-Klinikum in Schwerin werden Ausnahmen beim Besuchsverbot gemacht. Aus dem Klinikum heißt es: „Ausnahmen stellen immobile und/oder schwerstkranke Patienten sowie Wöchnerinnen und Kinder dar. Diese dürfen von einer namentlich benannten Person besucht werden. Name und Kontaktdaten dieser Person müssen dem Krankenhaus vorliegen und werden in der Patientenakte dokumentiert.“

Der werdende Vater aus Wismar betont zudem, dass nicht nur bei der Geburt, sondern auch bei Sterbenden, ein ständiger Kontakt möglich sein sollte – nicht nur für ein paar Momente am Tag. „Man muss sich fragen, ob das ethisch so okay ist“, sagt er im Gespräch mit der OZ. Ihm fehle es an Empathie im Wismarer Klinikum.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Er sei sogar bereit, die Kosten für einen PCR-Test – also einen Corona-Antigen-Test, der schnell Ergebnisse liefert – selbst zu zahlen und somit zu beweisen, dass er die Klinik coronafrei betritt. Doch auch das sei nicht möglich. Nun hofft er, dass der Klinikaufenthalt nach Geburt für seine Frau nicht allzu lange dauern wird.

Von Michaela Krohn