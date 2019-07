MV aktuell Flugzeugabsturz - Gedenkfeier in Laage für bei Absturz getöteten Eurofighter-Piloten Für den beim Zusammenstoß zweier Kampfflugzeuge in Mecklenburg-Vorpommern getöteten Eurofighter-Piloten findet am Dienstag die Gedenkfeier am Standort des Luftwaffen-Geschwaders 73 „Steinhoff“ in Laage bei Rostock statt.

Malchow: Ein brennendes Flugzeug des Typs "Eurofighter ist im Juni am Himmel über der Kleinstadt an der Mecklenburgischen Seenplatte zu sehen. Rund zwei Wochen nach dem Absturz zweier Kampfflugzeuge an der Mecklenburgischen Seenplatte findet am Fliegerhorst in Laage bei Rostock eine Gedenkveranstaltung für den getöteten Piloten statt. Quelle: Thomas Steffan/dpa