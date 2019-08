Rostock

Dieser Urlaub an der Ostsee hat das Leben von Günter R.* radikal verändert. Nicht das schöne Wetter, interessante Bekanntschaften oder das komfortable Hotel prägen die Erinnerung an den Sommer 2018 in Warnemünde. Nein, der promovierte Chemiker verlor in jenem Sommer sein linkes Bein, amputiert an der Univer...