Greifswald

Die gefürchtete britische und südafrikanische Corona-Mutation wurde bislang in Mecklenburg-Vorpommern noch nicht nachgewiesen. Doch Forscher nehmen an, dass sie auch den Nordosten erreichen wird. „Wenn sie noch nicht da ist, wird sie zu uns kommen. Wir sind ja nicht abgeschottet, wir sind keine Insel“, sagt der Chefhygieniker der Greifswalder Uni-Medizin, Professor Nils-Olaf Hübner. Möglicherweise sei die Variante bereits unentdeckt in MV.

Bislang hat ein Forscherteam um Hübner in den Proben von Infizierten aus MV bereits drei verschiedene Varianten des Corona-Virus nachgewiesen. Sie gelten nicht als so auffällig wie die britische, südafrikanische oder brasilianische Mutation. Aber die Forscher schließen aus dem Fund: Das Corona-Virus wird in MV aus verschiedenen Quellen und Richtungen eingetragen – über die Grenzen, durch Reiserückkehrer, aus anderen Bundesländern. Und es tritt in deutlich mehr Varianten auf. Möglicherweise ist das auch die Erklärung dafür, warum einige Ausbrüche in Pflegeheimen weitgehend milde verlaufen, in anderen hingegen viele Todesopfer fordern.

„Wir gehen in MV einen Sonderweg“

In einem bundesweit einmaligen Forschungsprojekt mit dem Namen CoMV-Gen soll das nun genauer untersucht werden. So will das Forscherteam in Greifswald gezielt Viren sequenzieren, also zerlegen, und zusammen mit den im Robert-Koch-Institut analysierten Proben auswerten.

Die Forscher nehmen zudem gezielt auffällige Ausbrüche im Land ins Visier und und untersuchen diese Virus-Varianten. Hübner: „Damit gehen wir in Mecklenburg-Vorpommern einen Sonderweg.“ Ziel sei es, eine Karte von MV bezogen auf die Gesundheitsämter zu erstellen, welche Varianten wo unterwegs sind, um dann zügig mit der Eindämmung zu beginnen.

Die Forschungsgelder in Höhe von mehr als einer Million sind bei Bund und Land beantragt. „Wir haben mit dem Aufbau der entsprechenden Diagnostik begonnen.“ Das sei nicht ganz unproblematisch: Die für die Sequenzierung notwendigen Chemikalien sind wegen der starken Nachfrage nur schwer zu bekommen. Parallel zur Technik würden derzeit die Strukturen zu den Gesundheitsämtern aufgebaut und datenschutzrechtliche Fragen geklärt.

Große Unterschiede zur ersten Pandemiewelle

Das aktuelle Infektionsgeschehen sei ganz anders als im Frühjahr, so der Chefhygieniker. „Inzwischen haben wir den Eindruck, dass sich vergleichbare Ausgangssituationen ganz unterschiedlich entwickeln.“ Hübner nennt zwei Beispiele. Nummer 1: Bei einem Infizierten werden viele enge Kontaktpersonen identifiziert, die sich aber so gut wie gar nicht infizieren. In anderen Fällen würden dagegen sehr viele Menschen positiv getestet, obwohl der Kontakt zum Infizierten nicht so eng war.

Nummer 2 „Wir beobachten komplett asymptomatische Infektionsketten mit hohen Viruslasten, teilweise auch bei alten, schwer kranken Menschen. Das passt nicht zu unserer Vorstellung vom Virus.“ Andere Infektionsketten seien dagegen von schweren Krankheitsverläufen auch bei jüngeren Menschen gekennzeichnet. Diese Klagen könnte, so vermutet Hübner, auf Unterschiede auf die Varianten zurückführen lassen.

Einbezogen in das Projekt sollen auch die Virus-Proben, die seit dem Beginn der Pandemie an der Universitätsmedizin gesammelt und eingefroren wurden. „Wir haben hunderte Isolate und damit eine Art Zeitmaschine, um die Veränderungen des Virus zu untersuchen“, so Hübner.

Panik ist die falsche Reaktion

Dass sich Viren verändern, also mutieren, ist nicht ungewöhnlich. „Jede neue Infektion, jede neue Übertragung auf einen Wirt, ist eine Möglichkeit zu mutieren“, sagt Hübner. Bei der Vervielfältigung der Viren komme es zu Kopierfehlern, sogenannten Mutationen. „Die Lösung zur Bekämpfung ist es deshalb, die Infektionszahlen so niedrig wie möglich zu halten.“

Panik sei die falsche Reaktion, nötig sei stattdessen Aufklärung. Die Maßnahmen, die man seit Anfang der Pandemie gegen die Ausbreitung des Virus ergriffen habe, funktionierten auch weiter. Die neuen Varianten geben laut Hübner aber Anlass dazu, zu überprüfen, ob man sie auch konsequent genug umsetze und wo man eventuell noch nachschärfen müsse.

Von Martina Rathke