Die sechsjährige Leonie und ihr zweijähriger Bruder aus Torgelow waren vor dem Tod des Mädchens fast vier Monate nicht in der Kita. Die Kita-Leiterin sagte dazu am Freitag beim Prozess am Landgericht in Neubrandenburg aus. Der Stiefvater des Mädchens ist des Mordes durch Unterlassen angeklagt.