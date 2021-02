Sassnitz

Sie sind so schön, unsere Steilküsten in MV: Bis über 100 Meter fallen sie in die türkisblaue Ostsee hinab. Auch der Blick von unten, vom Strand an das Kliff hinauf, ist einfach atemberaubend.

Doch die Idylle kann trügen. Gerade jetzt, da viel Feuchtigkeit die Böden schwer macht, drohen Abbrüche, die Spaziergänger in die Tiefe reißen oder unter sich begraben können.

Fast an gleicher Stelle in den Tod gestürzt

Beispiele solcher Tragödien gibt es leider genug: Die zehnjährige Katharina zum Beispiel, die Weihnachten 2011 am Kap Arkona unter Kreidemassen starb. Oder ein Mann (57) und eine Frau (20), die 2017 innerhalb weniger Monate an fast gleicher Stelle nahe der berühmten Wissower Klinken bei Sassnitz in den Tod stürzten.

Ortsunkundige wissen oft wenig von den Risiken. Und gerade auf der Steilküsteninsel schlechthin, Rügen, ist deshalb eine Debatte entbrannt, noch eindringlicher zu warnen – mit persönlichen Geschichten zu den Opfern an den Unglücksstellen.

Die Idee ist gut. Mancher Touristiker will Urlauber damit zwar nicht verschrecken. Aber letztlich würden solche Tafeln mehr Eindruck machen als die normalen Schilder. Sie wären den Verunglückten zudem ein ehrenvolles Andenken.

Von Alexander Loew