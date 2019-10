Sofortiger Rückruf gefordert: Foodwatch entdeckt Mineralöle in Babymilch

Berlin/Rostock

Säuglingsmilch-Produkte von Nestlé und Novalac enthalten potenziell krebserregende Stoffe. Das gab die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch am Donnerstag bekannt und berief sich auf unabhängige Laboranalysen. Es geht um Werte zwischen 0,5 und 3 Milligramm pro Kilo. Foodwatch fordert Null-Toleranz beim Gehalt dieser Stoffe in Lebensmitteln – einen gesetzlichen Grenzwert gibt es bisher nicht.

Bei Labortests von Foodwatch wurden in drei von vier Produkten, die in Deutschland gekauft wurden, Rückstände von aromatischen Mineralölen (MOAH) nachgewiesen. Diese gelten laut der Europäischen Lebensmittelbehörde ( EFSA) als potenziell krebserregend und erbgutschädigend. „Diese Bestandteile haben in Lebensmitteln nichts zu suchen – schon gar nicht in Produkten für Säuglinge“, sagt Martin Rücker, Geschäftsführer von Foodwatch-Deutschland. „Die Produkte müssen sofort und überall aus dem Verkauf genommen werden.“

Nestlé-Produkte waren schon im Mai mangelhaft

„Das Problem der Mineralöl-Rückstände in Säuglingsnahrung ist nicht neu“, bestätigt Antje Degner von der Verbraucherzentrale MV. So überprüfte das Magazin Ökotest bereits im vergangenen Mai Anfangsmilch für Babys. Schon damals schnitten die Nestlé-Produkte „mangelhaft“ ab. 2015 hatte Foodwatch bereits in einem internationalen Test 120 Lebensmittel, darunter auch Nudeln, Reis und Cornflakes, auf MOAH untersucht. 43 Prozent der Produkte waren verunreinigt.

Die Mineralöle gelangen zum Beispiel über Maschinen bei der Herstellung oder durch Druckfarben auf der Verpackung in die Lebensmittel. Im aktuellen Fall geht Foodwatch davon aus, dass die Schadstoffe von den als Verpackung verwendeten Weißblechdosen in die Säuglingsmilch übergegangen sind.

Hersteller will Untersuchungen einleiten

Es bestehe keine akute Gesundheitsgefahr, sagte ein Foodwatch-Sprecher auf Anfrage. Dennoch fordert die Organisation einen sofortigen Verkaufsstopp und den Rückruf der betroffenen Produkte in Deutschland und Österreich. Geschäftsführer Rücker empfiehlt, Kindern vorsorglich keine Säuglingsmilch aus Weißblechdosen mehr zu geben, bis die Hersteller belegen können, dass die Produkte unbelastet sind.

Die hinter Novalac stehende Kölner Firma Vived teilte mit, dass sie die Testergebnisse sehr ernst nehme und mit dem Hersteller entsprechende Untersuchungen eingeleitet habe. „Inwieweit die Vorwürfe nachvollziehbar sind, können wir zurzeit noch nicht beantworten“, so Vived. Nestlé hat sich bis zum OZ-Redaktionsschluss am Donnerstag nicht geäußert.

Übergänge auf Lebensmittel sollten minimiert werden

Der Lebensmittelverband Deutschland erklärte, dass es eine Nulltoleranz für Mineralölkohlenwasserstoffe und ähnliche Substanzen „auch aufgrund der umweltbedingten und folglich unvermeidbaren Grundbelastung kaum geben“ könne. Aus heutiger Sicht sei dies auch gesundheitlich nicht problematisch. Die Lebensmittelwirtschaft arbeite aber kontinuierlich daran, zur Reduzierung des Eintrags beizutragen.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung ( BfR) bezeichnet diese Art von Verunreinigungen auf seiner Webseite generell als „unerwünscht“. Übergänge auf Lebensmittel sollten minimiert werden. „Eine gesundheitliche Bewertung ist aufgrund der unzureichenden Datenlage nicht möglich“, hieß es. Bei früheren Funden von Mineralölspuren, etwa in Schokolade aus Adventskalendern, verwiesen Experten auf geringe tägliche Aufnahmemengen.

Diese Produkte sind betroffen Diese Produkte sind laut Foodwatch-Test mit MOAH belastet: Nestlé Beba Optipro Pre 800 g von Geburt an, Chargennummer: A91120346AA, Mindesthaltbarkeitsdatum: Oktober 2020, Belastung mit MOAH: 3,0 Milligramm pro Kilo Nestlé Beba Optipro 1 800 g von Geburt an, Chargennummer: 9098080621, Mindesthaltbarkeitsdatum: Oktober 2020, Belastung mit MOAH: 1,9 Milligramm pro Kilo Novalac Säuglingsmilchnahrung Pre 400 g, Chargennummer: A5952275, Mindesthaltbarkeitsdatum: 11. März 2020, Belastung mit MOAH: 0,5 Milligramm pro Kilo Die Nestlé-Produkte werden in Supermärkten und Drogerien angeboten. Die Säuglingsmilch von Novalac ist nur in der Apotheke erhältlich.

Verbraucherzentrale rät, sich gut zu informieren

Lebensmittelskandale sorgen immer wieder für Rückruf-Aktionen. So mussten jüngst rund 300 Tonnen Fleisch und Wurst vom hessischen Fabrikanten Wilke aus dem Verkauf gezogen werden, weil sie gesundheitsschädliche Bakterien in sich trugen. Kurz darauf wurde eine Reihe von fettarmen Milchprodukten aus fast allen Supermärkten und Discountern in Deutschland zurückgerufen, weil darin Keime waren, die Durchfall verursachten.

Lebensmittelexpertin Degner rät Endverbrauchern, sich regelmäßig zu informieren, zum Beispiel auf der Internetseite www.produktwarnung.eu. Ganz absichern könne man sich leider nie. Im Falle einer Warnung oder eines Rückrufs gelte aber: „Erstmal Ruhe bewahren und nicht gleich in Panik geraten.“ Käufer sollten zudem nicht vom hohen Preis auf die Qualität schließen. Degner betont: „Eine teure Marke bedeutet nicht, dass das Produkt besser ist.“ Oftmals kämen beide Varianten von demselben Hersteller.

Von R. Osol/ G. Gross/ S. Meyer