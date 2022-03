Gefahr von Anschlägen? Lubmin will keine Ukraine-Flüchtlinge aufnehmen

Lubmin

Wegen einer angeblich erhöhten Bedrohungslage für das Industriegebiet mit den Nord-Stream-Leitungen und dem Atom-Zwischenlager will die Gemeinde Lubmin keine Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Per Dienstanweisung wies Bürgermeister Axel Vogt (parteilos) die Kurverwaltung an, keine Unterkünfte für Flüchtlinge in dem Seebad zu vermitteln oder zur Verfügung zu stellen. Das Verbot gelte auch für die Vermittlung von Unterkünften in den Nachbargemeinden Brünzow, Wusterhusen, Rubenow und Kröslin, heißt es in dem der OSTSEE-ZEITUNG vorliegenden Schreiben.

„Anweisung dient Schutz der Bevölkerung“

Die Dienstanweisung diene dem Schutz der Bevölkerung, Gäste sowie der Betriebe, begründete er das Verbot. „Im Falle eines Anschlages besteht die Gefahr, dass die Auswirkungen auch umliegende Gemeinden treffen könnten.“ Vogt verwies auf die kritische Infrastruktur im Industriegebiet mit atomarem Zwischenlager, zwei unter einem Druck von mehr als 100 bar stehenden Gastransportstationen (Nord Stream 1 und 2), zwei großen Öltanklagern, einem Energieumspannwerk, der Bundespolizei sowie dem Hafen.

Höhere Polizeipräsenz gefordert

„Im Hinblick auf erste konkrete Verdachtsmomente bzw. in den letzten Tagen verübte Straftaten und aktuelle Einschätzungen ist von einer erhöhten Gefahrenlage im Industriegebiet auszugehen“, schreibt Vogt. Es bestehe die Besorgnis, dass vorstehende volkswirtschaftlich wichtige Infrastrukturen Ziel von Gewalttaten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg werden könnten.

Vogt war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Er hatte in den vergangenen Tagen mehrfach eine erhöhte Bestreifung des Areals gefordert. Eine Anfrage bei der Polizei nach möglicherweise verübten Straftaten läuft. Bei der letzten Anfrage der OSTSEE-ZEITUNG vor einer Woche waren der Polizei keine Straftaten bekannt.

Von Martina Rathke