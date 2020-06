Rostock

Zehntausende ältere Menschen leben derzeit in Alters- und Pflegeheimen in MV; ab kommendem Montag sollen die restriktiven Besuchsregeln im Zuge der Corona-Krise gelockert werden. Zwei- statt bisher einmal darf dann eine Bezugsperson die Heimbewohner pro Woche in der Einrichtung besuchen – oder aber zwei Personen einmal. Das löst bei Angehörigen und Senioren Wut aus. Sie befürchten: Heime werden sich weiterhin nur an die Mindestvorgaben der Politik halten, was in der Praxis aber keine Verbesserung bringe.

„Isolation der Alten wird manifestiert“

Hans-Jürgen Papenfuß will seine 95-jährige Mutter öfter besuchen. Quelle: Frank Pubantz

Er sei in großer Sorge, sagt Hans-Jürgen Papenfuß, der seine 95-jährige Mutter in Bützow (Kreis Rostock) gern öfter besuchen würde. „Die Isolation der Alten wird leider manifestiert.“ Daher werde er wohl gegen die Regeln der Regierung klagen müssen.

Das Sozialministerium lockert die Besuchsregeln ab Montag zwar, indem es Mindestbesuchszeiten vorschreibt. Diese liegen jedoch nur bei jeweils 45 Minuten. Dies werde wohl praktisch dazu führen, dass alles bleibt wie bisher, so Papenfuß. „Die alten Menschen verstehen das alles nicht mehr.“

„Er resigniert“: Tochter möchte ihren Vater öfter besuchen

Über Isolation und Vereinsamung ihrer Verwandten haben sich bereits mehrere Leser bei der OZ beklagt. Katrin Borgwardt aus Nienhagen (Kreis Rostock) forderte, dass sie wieder mit ihrer Großmutter (94) spazieren gehen kann. Diese lebe über Monate „wie in einem Gefängnis“.

Marlies Müller aus Schwerin fordert mehr Besuchsrechte bei ihrem Vater (88), der auch in Bützow untergebracht ist. „Ich habe das Gefühl, er resigniert bereits“, sagt sie traurig. So wie bisher gehe es mit den Besuchsrechten nicht weiter. „Das ist eine große Einschränkung der Persönlichkeitsrechte der Bewohner.“

Matthias Crone, Bürgerbeauftragter der Landes, moniert: Für eine generelle Quarantäne sei die Verordnung keine Rechtsgrundlage. „Recht auf Umgang und Begegnungen sind hingegen Menschenrechte.“ Er berichtet von mehreren Beschwerden. „Ich fordere die alle Beteiligten auf, mehr Mut zur Begegnung zu haben.“

Pflegeleitung: hoher Aufwand durch die Vorgaben der Politik

Auf seine Nöte verweist Hans-Heinrich Uhlmann, Chef der Warnowpflege in Bützow. Es gebe strenge Hygienevorschriften. Jeder Besucher müsse „medizinisch befragt und registriert“, dann zum Bewohner begleitet werden. Dies führe zu hohem Mehraufwand beim Personal. Bislang habe es zweimal wöchentlich eine Stunde Besuch für jeden Bewohner geben dürfen. Mehr sei kaum drin.

Die neue Verordnung solle das Leben der Bewohner wieder angenehmer machen, erklärt Alexander Kujat, Sprecher des Sozialministeriums. Neben den zweimal 45 Minuten Besuch durch eine Person oder einmal durch zwei Personen in der Einrichtung seien Besuchsrechte auch im Freien, in Parks der Heime, großzügiger gestaltet worden.

Wer mag, kann die Heimbewohner laut Verordnung zusätzlich mindestens zweimal pro Woche 90 Minuten treffen, zwei Personen die Hälfte der Zeit. Wo Pflegeheime dies nicht absichern können, müssten sie dies offiziell anzeigen und begründen, so Kujat. Über die Mindestvorgaben hinaus seien „häufigere und längere Besuche wünschenswert“.

Laut Ministerium leben MV-weit etwa 23 500 Menschen in vollstationären Alters- und Pflegeeinrichtungen und 17 000 Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen.

Von Frank Pubantz