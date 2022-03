Krieg in Ukraine - Geflüchtete aus Ukraine: Freiwillige bieten hunderte Betten in Vorpommern-Greifswald an

Der Kreis Vorpommern-Greifswald hat ein Informationsportal für ukrainische Geflüchtete gestartet. Es ist auch auf ukrainisch verfügbar. Derweil bieten immer mehr Freiwillige Betten und Unterkünfte an.