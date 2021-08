Fahndung in der Hansestadt - Geflüchteter Straftäter in Stralsund: Was er in Freiheit gemacht hat

Ein verurteilter Straftäter hat sich in Stralsund am Montag seiner elektronischen Fußfessel entledigt und damit eine große Suche ausgelöst. Dank Zeugen wurde der Mann gefasst. Inzwischen ist bekannt, wie der Gesuchte seine Zeit in Freiheit verbracht hat – und was ihm nun droht.