Zu einem neuen Geflügelpest-Ausbruch in MV ist es in einem Betrieb südlich von Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gekommen. Bisherigen Untersuchungen zufolge müssen 20 000 Legehennen getötet werden. Die zuständigen Behörden wollen noch am Abend weitere Informationen bekannt geben.