Barth

Dietrich Schuchardt schaut auf seinen Hinterhof. Vor ihm liegt eine 7000 Quadratmeter große Freifläche. „Ist das Gras nicht schön grün“, sagt der 79-Jährige aus Barth. In seiner Stimme klingt viel Bedauern mit. Und auch Unverständnis. Denn seine Gänse, Enten und Hühner dürfen den Auslauf hier aktuell nicht genießen. Schuchardt muss seine Tiere wegen der Vogelgrippe im Stall eingesperrt halten. Das tut einem wie ihm im Herzen weh.

Zwar hat Mecklenburg-Vorpommern am Freitag vorerst auf eine landesweite Stallpflicht für Hausgeflügel verzichtet. Doch Barth im Landkreis Vorpommern-Rügen gilt als Beobachtungsgebiet. Weil im nur wenige Kilometer entfernten Zingst die Geflügelpest ausgebrochen ist, muss Schuchardt seine Tiere bereits seit Wochen einsperren.

Anzeige

Sein Lebenswerk ist die gescheckte Pommerngans

Dietrich Schuchardt ist seit mehr als 60 Jahren Rassegeflügelzüchter. Schon als Jugendlicher ist er 1956 in Barth in einen Verein eingetreten, fünf Jahre später hat er dann seinen eigenen gegründet. „Mein Lebenswerk ist die gescheckte Pommerngans, die ich 1960 das erste Mal in Leipzig ausgestellt habe“, blickt er zurück. Die Rasse züchtet er bis heute. „Die Gänse gehören zu den letzten Tieren, die ich noch habe. Der Bestand ist inzwischen kleiner geworden.“

Das bedeutet die Aufstallungspflicht Bei einer Anordnung zur Aufstallung müssen sämtliche Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse in geschlossen Ställen untergebracht werden. Möglich ist auch eine Vorrichtung, „die aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten Abdeckung und einer gegen das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung besteht“, teilt der Landkreis Rostock mit. Das Aufstallungsgebot gilt für alle geflügelhaltenden Betriebe. Für private Geflügelhalter gilt: Wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten – zum Beispiel durch einen Hofteich, den unmittelbaren Zugang zu einem Gewässer oder Wildvogeleinflug – keine sichere Barriere zwischen Wildvögeln und dem Hausgeflügelbestand hergestellt werden kann, sind die Tiere in einem geschlossenen Stall oder in einer gegen Wildvögel gesicherten Voliere zu halten.

Drei Gänse, 15 Enten und einige Tauben gehören Schuchardt. Seine Frau und sein Sohn haben noch Hühner. Der Landwirt hat im Laufe der Jahre unzählige Auszeichnungen gesammelt. 1978 erhielt er den Staatspreis, 2011 wurde er Deutscher Meister mit der Pommernente und 2015 ist er zum Bundesehrenmeister ernannt worden. „Die Rassegeflügelzucht ist mein Leben“, sagt Schuchardt, der auch Preisrichter ist.

„Das Problem ist die Massentierhaltung“

Die Vogelgrippe ist für den Barther kein neues Phänomen. „Die ist bei den Wildvögeln ständig vorhanden. Das war schon zu DDR-Zeiten so. Vielleicht nicht so extrem.“ Die Stallpflicht hält er für seinen Bestand für unnötig – und auch ungesund. „Bei uns ist in all den Jahren noch nie etwas gewesen. Die Tiere bleiben ja auch auf dem Hof und fliegen nicht weg“, sagt der Mann.

Das Problem ist aus seiner Sicht die Massentierhaltung. „Wenn ich von 16 000 Puten oder 20 000 bis 30 000 Legehennen lese, die alle in Ställen gewesen sein sollen, frage ich mich: Wie konnte das Virus da hineingelangen?“ Die kleinen Züchter müssten nun unter diesen Bedingungen leiden. „Artgerechte Tierhaltung ist das nicht“, sagt Schuchardt.

„Die Stallhaltung verursacht Krankheiten“

Seit drei Wochen muss er seine Tiere nun schon im Stall halten. Vertretbar seien jedoch maximal zwei Tage, so der Züchter. Die Gans zum Beispiel sei ein Weidetier. „Sie will draußen sein, muss sich bewegen. Das ist für ihre Gesundheit das A und O.“ Der Stall sei nicht für das Füttern und Tränken ausgelegt. Im Gegenteil: „Die Stallhaltung verursacht Krankheiten.“

Die Tiere seien auf einen gewissen Auslauf angewiesen. Seine 7000 Quadratmeter große Freifläche könne er jedoch nicht einfach mit einem Außennetz überdachen. „Das ist unmöglich“, sagt Schuchardt. Er fordert daher, dass die Stallpflicht für private Geflügelhalter wie ihn sofort aufgehoben wird. „Ich hafte ja auch für meine Tiere selbst und trage die Verantwortung.“

Backhaus appelliert an Geflügelhalter

Doch die Behörden halten an ihrem Vorgehen fest. Zwar habe sich die Situation etwas beruhigt, teilt Agrarminister Till Backhaus ( SPD) mit. Es seien keine weiteren Ausbrüche der Geflügelpest in Betrieben zu verzeichnen. „Die Experten des Friedrich-Loeffler-Instituts warnen uns aber, dass die Ruhe trügerisch sein kann“, sagt Backhaus.

Lesen Sie auch

Der Winter sei noch lang und niemand könne sich vor einem weiteren Seuchengeschehen sicher wähnen, heißt es in Schwerin. Backhaus appellierte an die Geflügelhalter, alles dafür zu tun, eine Einschleppung des Virus in die Bestände zu vermeiden. Ministerium und Landkreise vereinbarten am Freitag, sich wöchentlich über das weitere Vorgehen zu verständigen. Die Landkreise hätten bereits Pläne für eine komplette Aufstallung des Hausgeflügels, so Backhaus.

Sorge um Lebenswerk

Die absolute Katastrophe wäre es für Schuchardt, wenn es in seiner direkten Nachbarschaft zu einem Ausbruch kommen sollte und die Behörden anordnen, dass sein Bestand gekeult werden muss. „Dann wäre mein Lebenswerk zerstört. So ein Material gibt es nicht wieder.“

Von André Horn