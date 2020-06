Rostock

„Die Zahlen zur Übersterblichkeit sind falsch!“ „Am Anfang der Corona-Krise wurden die Opfer ganz bewusst nicht obduziert!“ „Corona ist nicht gefährlicher als eine normale Grippe!“ „Touristen kommen ins Land, die Fußball-Bundesliga läuft, aber viele Kinder dürfen noch nicht wieder zur Schule gehen!“ „Die Meinungsfreiheit in Deutschland wurde abgeschafft!“ „Ziel ist, unendlich viel Geld mit Zwangsimpfungen zu verdienen.“ „Die Medien verschweigen die Wahrheit.“ Die am Pfingstmontag auf dem Neuen Markt in Rostock geäußerten Meinungen waren ähnlich bunt wie die kleine Gruppe Demonstranten, die sich hier versammelt hatte: Eltern mit Kindern, Senioren, ein paar neugierige Touristen, Erzieher, Ärzte, eine Yoga-Lehrerin.

Demo kurzfristig angemeldet

Erst wenige Stunden zuvor hatte der Rostocker Norbert Schmidt die Demo angemeldet. Und etwa 50 Demonstranten kamen dann gegen 18.00 Uhr für eine Kundgebung auf dem in Windeseile von der Polizei abgesperrten Platz zusammen. Ziel der Demonstranten: „Zeigen, dass wir uns durch die Ereignisse vor einer Woche nicht einschüchtern lassen“, erklärt Schmidt.

Montagsspaziergang vor dem Rostocker Rathaus. Quelle: Martin Börner

Denn: Beim letzten sogenannten Montagsspaziergang gegen die Corona-Maßnahmen der Landes- und Bundespolitik hatte die Stadtverwaltung die zuvor nicht angemeldete Aktion kurzerhand zur Veranstaltung erklärt und von der Polizei einkesseln und auflösen lassen. Die Personalien der Teilnehmer wurden aufgenommen, ihnen drohen nun Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln.

Polizei hält sich zurück

Pfingstmontag dagegen blieb alles friedlich: kein Spaziergang, die Polizei zurückhaltend und kooperativ, die Demonstranten respektvoll: „Tut uns leid, dass Sie wegen uns ihren freien Tag opfern mussten“, betonte Schmidt. Und versprach: „Ab sofort werden alle Veranstaltungen angemeldet.“

Organisator Norbert Schmidt vor dem Rostocker Rathaus. Quelle: Martin Börner

Von Thomas Luczak