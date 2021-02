Schwerin

Mit insgesamt 180 000 Euro will die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr Projekte und Bürgermedien fördern. Das Geld steht für unterschiedliche Interessenten bereit.

Dabei rückt die Arbeit mit Online-Medien mehr und mehr in den Vordergrund: „Die Schwerpunkte unserer Medienbildungsarbeit an den Offenen Kanälen haben sich in den vergangenen Jahren ganz klar verschoben“, so Bert Lingnau, Direktor der Medienanstalt MV. „War es anfangs insbesondere die Vermittlung von technischen Kompetenzen bei der Erstellung von Fernseh- und Radiobeiträgen, so ist es heute zusätzlich eine durch das Internet und die Digitalisierung vielfältig fragmentierte Medienwelt“, so Lingnau weiter.

Denn der praktische Umgang mit dem Equipment – Kameras, Licht- und Aufnahmetechnik – wird heutzutage auch stark genutzt, um Beiträge für Online-Medien zu produzieren. Das sind unter anderem Youtube, Vimeo oder Blogs. Also werden solche Projekte gefördert. „Auch rein webbasierte Medien können einen Förderantrag bei der MMV stellen, wenn sie unseren Förderrichtlinien entsprechen und der Vermittlung von Medienkompetenz dienen“, so Bert Lingnau.

Nachholbedarf an Schulen

Dabei offenbart sich ein Nachholebedarf besonders in Schulen. „Angesichts der Corona-Pandemie zeigt sich derzeit ganz klar, dass es einen großen Aufholbedarf in der Bereitstellung von technischer Infrastruktur an Schulen und Weiterbildungseinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern und sicher auch bundesweit gibt“, so Bert Lingnau. Er bemängelt, dass die Herausforderungen der Digitalisierung hier leider seit vielen Jahren nicht mit dem angemessenen politischen Engagement angegangen wurden. So ergibt sich in Schulen ein besonderer Bildungsbedarf.

Begleitend dazu gibt es viele Anfragen zur Bedienbarkeit von Videokommunikationslösungen, erklärt Lingnau, zu digitalen didaktischen Lehr- und Lernlösungen, zu Datenschutzfragen und natürlich zum Mediennutzungsumfang.

Gefördert werden von der Landesmedienanstalt Projekte für Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Seniorinnen und Senioren, in denen unter anderem Computerspiele, Programmierung und die sozialen Netzwerke thematisiert werden. „Begleitend zu den Chancen und Möglichkeiten in diesem weiten Themenfeld werden aber auch Risiken beim Datenschutz aufgezeigt sowie Mediensuchtverhalten und Cybermobbing behandelt“, so Bert Lingnau.

Immer mehr Cybermobbing

Die Tendenz ist im Bereich Cybermobbing leider steigend. In den vergangenen Jahren gab es zunehmende Problemen durch Cybermobbing, welche vor allem Kinder und Jugendliche betreffen, diesem hässlichen Trend versucht die Medienanstalt M-V präventiv als Mitglied des Netzwerkes Medienaktiv M-V zu begegnen.

Derzeit ist die Wissensvermittlung unter Coronabedingungen schwieriger. „Die Offenen Kanäle der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern sind Medienkompetenzzentren in Schwerin, Rostock, Neubrandenburg, Greifswald und Malchin“, sagt René Dettmann, Referent für Medienbildung und Offene Kanäle.

Die Angebote wurden aufgrund der Corona-Pandemie logischerweise digital. „So werden mittels webbasierter Kommunikationsplattformen Veranstaltungen, Tagungen und Workshops durchgeführt“, erklärt Dettmann. Weiterhin wird ist es ermöglicht, in eigener Verantwortung Radio- und Fernsehsendungen zu produzieren. „Unter Wahrung unserer Hygienekonzepte die Produktions- und Sendeeinrichtungen kostenlos genutzt werden“, so René Dettmann.

Mediensucht kommt mit der Digitalisierung

Hauptadressat bleiben die Offene Kanäle, den Mitarbeitern werden regelmäßig Fortbildungs- und Schulungsangebote für Themen und Herausforderungen der Medienwelt unterbreitet, egal, ob digital und analog. Bewerben um Förderungen können sich Projekte, aber auch Einzelpersonen. Die Medienanstalt gewährt Zuwendungen für Projekte, die der Förderung der Medienkompetenz im audio-visuellen Bereich mit Rundfunkbezug – also Hörfunk und Fernsehen – oder im Bereich von Telemedien der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern dienen. Dies beinhaltet auch Zuwendungen für Formen der nichtkommerziellen Veranstaltung von lokalem und regionalem Rundfunk sowie anderer Bürgermedien in Mecklenburg-Vorpommern.

Ein drängendes Thema ist aber auch die Mediensucht. „Die zunehmende Digitalisierung von vielen alltäglichen Lebensbereichen führt natürlich zu einer allgegenwärtigen Verfügbarkeit von Medienangeboten“, so René Dettmann. „Ob Social-Media-Angebote oder andere Online-Angebote, Streaming- oder TV-Formate, Videospiele oder Smartphones – der kompetente, reflektive und kritische Umgang mit diesen Angeboten und Geräten muss erlernt werden“, sagt Rene Dettmann. Damit soll ein mögliches Suchtverhalten schon im Vorfeld vermieden werden.

Von Thorsten Czarkowski