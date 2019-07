Rostock

Ein Handwerk droht zu verschwinden: Jeder vierte Bäcker in Mecklenburg-Vorpommern hat seit 2010 den Ofen abgeschaltet. 177 Unternehmen, die ihr Geld mit selbst gemachten Brot und Brötchen verdienen, gibt es nach Angaben der Handwerkskammern Schwerin und Rostock noch in MV. Das sind 58 weniger als noch vor neun Jahren. Keine Frage, die Lage ist ernst.

Was tun gegen die Krise? Matthias Grenzer, Landesinnungsmeister des Bäcker- und Konditorenhandwerks und Bäcker aus Rostock, hat eine Idee: Ein staatlich verordneter Mindestpreis für bestimmte Backwaren könnte die Situation deutlich verbessern. Wenn ein Brötchen mindestens 25 Cent kosten muss und ein Brotlaib nicht für unter drei Euro verkauft werden darf, hätte seine Zunft wenigstens eine Chance, zu überleben, so Grenzer.

Kampfpreise der Discounter

„Das Problem für kleine Betriebe sind nicht die großen Ketten wie Lila Bäcker oder Bäckerei Junge, sondern die Discounter“, sagt der 44-Jährige. Mit deren Kampfpreisen könne kein traditioneller Betrieb mithalten. Bei Aldi kostet das günstigste Brötchen 15 Cent, genauso wie bei Lidl und Penny. Scotti Netto verlangt 16 Cent, Handwerksbäcker in der Regel das Doppelte und mehr.

Import aus China lohnt nicht mehr

„Die Discounter haben ganz andere Bedingungen als wir. Die Backwaren kommen aus großen Fabriken, werden durch das halbe Land gefahren und meistens in den Filialen aufgebacken“, sagt Grenzer. Die Backfabriken würden zudem vom Staat gefördert, unter anderen, weil sie für ihren Strom keine Ökostromumlage zahlen müssen, im Gegensatz zu kleinen Handwerksbäckern. Immerhin: Die Zeiten, in denen es sich noch rechnete, Teigrohlinge aus China einfliegen zu lassen, aufzubacken und für Billigpreise anzubieten, seien vorbei.

Milchpreis als Vorbild

Wettbewerbsrechtlich gelten Mindestpreise als unzulässiger Markteingriff. Ausnahmen sind selten: Die EU führte 1984 mit der Milchquote eine feste Preisuntergrenze ein, um Milchbauern das Überleben zu sichern. 2015 wurde die Milchquote wieder abgeschafft. Auch er müsse sich staatlichen Eingriffen beugen, sagt Innungschef Grenzer. Zum Beispiel beim Mindestlohn, der ja nichts anderes als Mindestpreis für Arbeit ist.

„Brötchenberge“ durch Mindestpreis ?

Susanne Soretz, Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Uni Greifswald, ist skeptisch, ob das bei den Brötchen funktionieren würde. Nur weil die im Discounter teurer werden, bedeute das noch lange nicht, dass alle Kunden wieder zum Handwerksbäcker gehen. Außerdem drohe Überproduktion – „Brötchenberge“, ähnlich wie die „Milchseen“ in der EU der 80er-Jahre. „Leichter umsetzbar wären direkte Investitionen für kleine Handwerksbetriebe“, sagt Soretz. Mindestpreise sind der falsche Weg, meint der Chef einer großen norddeutschen Filialbäckerei. Chancen sieht er eher in hoher Qualität und neuen Ideen.

Aldi hält Vergleich für falsch

Aldi Nord weist den Vorwurf zurück, mit seiner Preispolitik zum Niedergang des Bäckerhandwerks beizutragen. „Wir bieten in konzentrierter Form ein Basissortiment an Broten und Brötchen an“, teilt ein Sprecher mit. Ein „unmittelbarer Vergleich“ zwischen Einzelhandel und Bäckereien sei daher nicht möglich. Lidl will „die Aussagen Dritter“ nicht kommentieren, Penny und Scotti Netto reagierten nicht auf Anfragen.

Weiterlesen:

Gerald Kleine Wördemann