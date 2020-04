Gegen die Langeweile an Corona-Ostern: Spiele-Tipps für Kinder und Jugendliche

Rostock

Seit Mitte März sitzen Kindergartenkinder und Schüler in ganz Deutschland zu Hause, Spielplätze sind gesperrt und auch Sportvereine haben ihren Betrieb eingestellt. Trotzdem muss der Tag mit Aktivitäten gefüllt werden: Bücher lesen, Filme schauen, Basteln – und Spielen. Das hat sich Mike Saul zum Beruf gemacht: Er ist Inhaber des Rostocker Spielzeugladens Wupatki und kennt sich bestens mit allen Arten von Spielen aus.

Sein Motto in dieser Zeit: zusätzlichen Stress und Frust vermeiden. „Die Spiele, bei denen man sich gegenseitig angreift, würde ich im Moment beiseitestellen“, rät Saul. Das tägliche Zusammensein führe schon zu genug Spannung, die müsse man nicht noch zusätzlich verstärken.

„Da sollte man vielleicht eher etwas Lustiges oder Kooperatives spielen. Dabei können alle zusammen an einem Strang ziehen“, so Saul. Aber auch Sprach- und Partyspiele seien im Moment eine gute Idee: „Alle Spiele, bei denen der Spaß im Vordergrund steht und nicht das Ziel, dass einer gewinnt, sind geeignet“, fasst er zusammen.

Spiele für Jüngere

„Es ist ein etwas schräges, skurriles Spiel“, sagt Saul über seinen ersten Tipp, „Magic Maze“. In diesem Spiel für Kinder ab acht Jahren spielen die Spieler Feen, Elfen und Zwerge. „Die Helden brauchen dringend neue Ausrüstungsgegenstände. Das Ziel des Spiels ist es aber nicht, einen Drachen zu besiegen, sondern sie gehen in ein Kaufhaus und versuchen, dort Gegenstände wie Zaubertränke und Schwerter zu bekommen“, erklärt Saul.

Das Besondere: Die Helden versuchen, diese Gegenstände zu klauen, bevor sie erwischt werden. „Das Prinzip ist zwar vielleicht nicht korrekt, aber gerade etwas, das nicht richtig ist, in einem Spiel auszuleben, ist für Kinder in dieser Altersklasse besonders spannend“, erklärt Saul den Reiz.

Auch der zweite Spiel-Tipp von Saul hat eine besondere Idee: „Das Spielziel ist es, Fässer zu gewinnen“, erklärt Saul das Prinzip von „Tal der Wikinger“. Diese Fässer werden durch eine Art Bowling-System umgeworfen, diese versuche man dann zu rauben, man sei ja schließlich Wikinger. „Man hat etwas, man verliert etwas und man gewinnt etwas“, fasst Saul zusammen.

Bei dem dritten Spiel-Tipp, „Im Märchenwald“, hingegen laufen die Spieler durch einen verzauberten Wald und begegnen dort allerhand Gestalten, die man sonst nur aus den Geschichten der Gebrüder Grimm kennt. „Man muss an ein bestimmtes Ziel gelangen, aber an manchen Stellen sind dann besondere Aufgaben zu erfüllen“, erklärt Saul. Bei einer lockeren Regelauslegung könnten hier sogar schon Vierjährige mitspielen.

Spiele für Jugendliche

Bei Jugendlichen ist es hingegen schwieriger, alle an einen Spiele-Tisch zu bekommen: „Bei Jungen geht das Interesse oft in Richtung Fantasy, während Mädchen eher die Fantasie bevorzugen, also Sprach- oder Kooperationsspiele“, weiß Saul. Der Geschmack drifte zuweilen stark auseinander. „Ein übergreifendes Spiel ist da aber , Werwölfe’“, empfiehlt er. Bei diesem Kartenspiel für bis zu 18 Spieler nehmen die Spieler verschiedene Rollen, wie Bauer, Werwolf oder Hexe, ein und versuchen in ihrer jeweiligen Gruppe – gut oder böse – das Spiel zu gewinnen.

„Auch das Spiel Wizard funktioniert gut. Viele haben es möglicherweise schon zu Hause, dann holt man das eben mal wieder raus und spielt wieder mehr Wizard, als man eigentlich wollte“, sagt Saul lachend. Bei diesem Kartenspiel ginge es nicht nur darum, die besten Karten auszuspielen, sondern auch darum, die der Gegner einzuschätzen und die eigenen Gewinnchancen vorauszusehen.

Bei seinem dritten Tipp in dieser Altersklasse, „Codenames“, geht es darum, mithilfe von Hinweiswörter des Geheimdienstchefs die richtigen Codes zu entschlüsseln und die Agenten des eigenen Teams zu finden. Diese Spiel schult die Kommunikation und ist ab zehn Jahre geeignet.

Den Stein für eine Stunde vom Herzen nehmen

Auch Spiele, in denen es darum gehe, sich Geschichten auszudenken, Karten abzulegen oder in denen das Schicksal jedes Spielers in seiner eigenen Hand läge, seien eine gute Idee. Da könne man auch Spiele herausholen, die man sonst selten spiele, oder auch im Bekanntenkreis Spiele austauschen, meint Saul. „Der Anlass zum Spielen muss nicht immer ein neues Spiel sein“, ist er überzeugt.

Für ihn ist es wichtig, auch jetzt weiter Leute glücklich zu machen: „Wenn wir in dieser schwierigen Zeit einigen Menschen für eine Stunde einen Stein vom Herzen nehmen können oder den Tagesablauf durch ein Spiel verbessern können, ist das etwas Tolles“, so Saul. Er hoffe, dass auch nach dem Ende dieser Krise das Gemeinschaftliche und die Unterstützung des Lokalen weiter anhalte.

Lokale Spielzeugläden unterstützen Wenn vielleicht noch das ein oder andere Ostergeschenk fehlt oder in der Spielesammlung noch ein wenig Platz ist, kann man Gutes tun: Viele lokale Spielzeugläden verkaufen auch jetzt, oft sind sie entweder über das Internet, das Telefon oder per Mail zu erreichen. Auch Wupatki kann man entweder telefonisch, über www.wupatki.de oder per Mail an info@wupatki.de erreichen. Die Spiele können dann je nach Wunsch an der Abholstelle abgeholt oder nach Hause geschickt werden.

