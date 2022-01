Rostock

Etwa 25 Prozent der Mitarbeiter der Rostocker Reederei Aida Cruises – dem deutschen Kreuzfahrtprimus – kommen aus Deutschland und Europa. 75 Prozent stammen aus dem asiatischen Raum – insbesondere von den Philippinen, aus Indien, Indonesien und von der Insel Sri Lanka. Auf den Schiffen gelten unterschiedliche, mit den zuständigen Gewerkschaften vereinbarte Tarif- und Vergütungsverträge. Alle Mitarbeiter sind sozialversichert.

An Bord gilt eine Sieben-Tage-Arbeitswoche. Die Crews arbeiten nach festgelegten Dienstplänen. Arbeits- und Ruhezeiten richten sich nach den Standards der international geltenden Maritime Labour Convention. Unterbringung und Verpflegung an Bord sind kostenfrei. Arbeitsbekleidung wird den Mitarbeitern gestellt.

Was verdient man an Bord der schwimmenden Hotels?

Die OSTSEE-ZEITUNG hat recherchiert. Hier eine kleine Übersicht. Dabei handelt es sich um Brutto-Einstiegsgehälter bzw. Gehaltsrahmen, die in der Praxis individuell verhandelt werden. Es werden unter anderem Fachkenntnisse und Berufserfahrung berücksichtigt:

Auszubildender 1. Lehrjahr– Aida bildet Kaufleute für Büromanagement, Kaufleute im E-Commerce, Tourismuskaufleute, Veranstaltungskaufleute und Fachinformatiker/-innen für Systemintegration aus: 709 Euro monatlich

Scout an Bord – Der Scout an Bord eines Kreuzfahrtschiffes ist Gastgeber und Ansprechpartner rund um die Ausflüge. Er stellt den Gästen Ausflugsoptionen in den Destinationen vor und begleitet sie zu den Ausflügen: 20 000 bis 25 000 Euro/Jahr

Rezeptionsmitarbeiter an Bord– Die Rezeptionsmitarbeiter sind die Ansprechpartner für die Gäste bezüglich Schiffsinformationen, Kabinenausstattung und Bordprogramm: 23 000 bis 26 000 Euro/Jahr

Front-Office-Manager– Ein Front-Office-Manager hat die Verantwortung für den gesamten Rezeptionsbereich – einschließlich Beschwerde- und Kabinenmanagement und Führung der Mitarbeiter: 30 000 bis 33 000 Euro/Jahr

Fitnesstrainer an Bord – Fitnesstrainer an Bord leiten die vielfältigen Fitnesskurse, beispielsweise Aerobic, Indoor Cycling und Zumba. Sie erstellen Trainingspläne, Gesundheits-Checks und betreuen die Gäste an den Fitnessgeräten: 20 000 bis 25 000 Euro/Jahr

Kosmetikerin im Spa-Bereich– Kosmetiker an Bord führen professionelle kosmetische Anwendungen durch, bieten den Gästen eine individuelle Produktberatung mit Fokus auf den Verkauf von Spa-Anwendungen und -Produkten: 20 000 bis 25 000 Euro/Jahr

Bar-Keeper– Zu den Aufgaben eines Barkeepers an Bord gehören das professionelle Zubereiten und Mixen von Cocktails und Getränken sowie die Beratung der Gäste bei der Getränkeauswahl und der Verkauf: 22 000 bis 25 000 Euro/Jahr

Koch: Als Koch oder Köchin an Bord eines Kreuzfahrtschiffes bereitet man täglich unterschiedlichste internationale Gerichte zu. Die Koordinierung der Arbeitsabläufe und Führung des Küchenpersonals gehören ebenfalls zum Arbeitsalltag: 28 000 bis 55 000 Euro/Jahr

Manager Marketing und Kommunikation– Ein Manager für Marketing und Kommunikation ist verantwortlich für die Gäste- und Crew-Kommunikation über die Digital- und Printkanäle. Weitere Aufgaben sind die Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen: 35 000 bis 40 000 Euro/Jahr

Servicemitarbeiter– Als Mitarbeiter im Service ist man Gastgeber, berät die Gäste bei der Auswahl der Speisen und Getränke und gewährleistet einen professionellen Serviceablauf: 20 000 bis 27 000 Euro/Jahr

Fachverkäufer Parfümerie– Die Beratung der Kunden und der Verkauf stehen im Mittelpunkt dieses Berufes genau wie die Optimierung der Warenpräsentation: 20 000 bis 30 000 Euro/Jahr

General-Manager– Der General-Manager verantwortet alle Gästebereiche, wie Hotel, Spa, Shop, Entertainment und Landausflüge. Er ist Gastgeber mit Bühnenpräsenz bei den Shows und erster Ansprechpartner für die Gäste an Bord: 80 000 bis 100 000 Euro/Jahr

Spa-Manager – Der Spa-Manager leitet alle Bereiche des Spa: Massagen, Friseur, Kosmetik und Fitness. Er ist verantwortlich für die Mitarbeiterführung und -weiterbildung sowie die Organisation des Produktangebotes und aller Abläufe im Spa: 40 000 bis 55 000 Euro/Jahr

Sicherheitsoffizier– Ein Sicherheitsoffizier an Bord ist verantwortlich für die Gefahrenabwehr an Bord, inklusive dem Zutritt zum Schiff und der Passagier- und Crew-Kontrolle. Zu seinen täglichen Aufgaben gehören das Vorbeugen, Verhindern und Aufklären krimineller Handlungen an Bord: 50 000 bis 75 000 Euro/Jahr

Nautischer Offizier – Der Nautische Offizier gewährleistet den sicheren Schiffsbetrieb mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten im Schichtsystem, zum Beispiel Routenplanung, Teamführung für den Bereich Deck bei An- und Ablegemanövern. Zu den weiteren Aufgaben gehört auch die Ausbildung der Crew: 40 000 bis 90 000 Euro/Jahr

Erster Technischer Offizier– Der erste Technische Offizier ist verantwortlich für den sicheren Betrieb aller technischer Anlagen an Bord sowie für die Planung aller notwendigen Wartungen und Reparaturen: 60 000 bis 100 000 Euro/Jahr

Technischer Wachoffizier – Technische Wachoffiziere übernehmen die Überwachung des sicheren Betriebes aller technischer Anlagen: 40 000 bis 60 000 Euro/Jahr

Von Volker Penne