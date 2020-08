Rostock

Kaum Kurzarbeit, so viele Lehrstellen wie seit Jahrzehnten nicht mehr und steigende Löhne auch für Azubis: Von einer Corona-Krise kann im Handwerk in MV keine Rede sein. Zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres suchen die Handwerker im Land noch mehr als 1000 Auszubildende.

Und was die Gehälter angeht, müssen sich manche Handwerksbetriebe nicht mehr vor anderen Branchen in der Industrie oder im Dienstleistungssektor verstecken. Jeder fünfte Azubi hat mittlerweile Abi.

„Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass das Handwerk immer gebraucht wird und täglich zur Versorgung mit Produkten und Dienstleistungen – von Nahrungsmitteln bis hin zum Bauvorhaben – beiträgt. Wir lassen uns von Corona nicht ins Handwerk pfuschen“, sagt Jens-Uwe Hopf, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern mit Sitz in Rostock.

Noch Tausende Jobs frei

Während andere Branchen in der Pandemie die Zahl der Azubis runtergefahren haben, brauchen Tischler, Zimmerer, Fliesenleger und all die anderen Handwerkszweige mehr Personal denn je. Rund 3700 freie Stellen in Handwerksberufen meldet die Agentur für Arbeit im August. Die meisten Stellen gibt es in Rostock und Schwerin.

Bei den Ausbildungsplätzen sieht es ähnlich aus: Die Handwerkskammer in Rostock – zuständig für den gesamten Ostteil des Landes – meldet noch 446 freie Ausbildungsplätze. Die Handwerkskammer in Schwerin hat noch 340 freie Lehrstellen zu bieten, sagt Gunnar Pohl, Hauptgeschäftsführer in der Landeshauptstadt.

Mehr Geld für die Handwerker

Die alte Weisheit vom „goldenen Boden“, den das Handwerk habe – längst spüren ihn auch die Azubis: Etliche Branchen haben zum neuen Ausbildungsjahr die Gehälter für die Auszubildenden spürbar erhöht. Wer eine Ausbildung in der Land- und Forstwirtschaft macht, bekommt seit Januar 721 Euro im ersten Lehrjahr, angehende Garten- und Landschaftsbauer erhalten sogar 900 Euro monatlich.

Noch besser ist die Bezahlung bei den Ver- und Entsorgern: 1033 Euro zahlen beispielsweise die Stadtwerke ihren Azubis im ersten Lehrjahr. In anderen Branchen gibt es da noch Aufholbedarf: Tischler-Azubis erhalten 566 Euro monatlich, Bäcker-Lehrlinge 615 Euro.

Die gefragtesten Branchen

Vor allem in der klassischen Handwerksbranche, dem Bau, sind die Berufsaussichten auch in der Krise glänzend: Für ausgelernte Kräfte gibt es unter anderem 295 freie Stellen im Hochbau, 401 Jobs bei Heizungs- und Sanitärunternehmen sowie 229 Arbeitsplätze bei Tischlern, Zimmerern und anderen holzverarbeitenden Betrieben.

Azubis sind, so Handwerkskammer-Geschäftsführer Hopf, aktuell vor allem in Kfz-Werkstätten, Sanitär-Betrieben, bei Elektro- und Baumaschinentechnikern sowie Tischlern und Metallbauern gefragt.

Das verdienen Handwerks-Lehrlinge

Branche 1. Lehrjahr in € 2. LJ in € 3. LJ in € 4. LJ in € Land- und Forstwirtschaft M-V 721 772,5 844,6 Agroservice 575 625 700 Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (3 Jahre Ausbildungsdauer ) 900 1000 1100 Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (2 Jahre Ausbildungsdauer) 900 1100 Gartenbaubetriebe M-V (3 Jahre Ausbildungsdauer) 630 700 800 Gartenbaubetriebe M-V (2 Jahre Ausbildungsdauer ) 700 800 Floristfachbetriebe und Blumen- und Kranzbindereien M-V 425 465 525 Elektrizitätsversorgung Tarifgruppe Energie 930 990 1050 1110 Chemische Industrie 1046 1100 1122 1179 Chemische Industrie - Fachabteilung Kunststoffverarbeitende Industrie 726 774 838 906 Chemische Industrie - Fachabteilung Chemienahe Bildungseinrichtungen 563 606 658 715 Kautschukindustrie 854 922 974 1018 Kunststoffverarbeitende Industrie (Bundesverband Kunststoffverarbeiter) 782 899 1014 Kunststoffverarbeitende Industrie(Arbeitgeberverband Kunststoff) 803 845 887 940 Zement-, Baustoff- und Dämmstoffindustrie 850 930 1000 1080 Kalksandsteinindustrie 751 820 959 1051 Ziegelindustrie 818 937 1023 1096 Beton- und Fertigteilindustrie/Betonsteingewerbe 665 745 872 954 Gipsindustrie 802 860 931 953 Feinkeramische Industrie 701,66 754,03 799,42 844,13 Glasindustrie 750 800 900 1000 Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk 530 620 720 Kies-, Sand-, Naturstein-, Mörtel-, Transportbeton- und Asphaltindustrie 750 812 1000 1062 Stahlindustrie 980 1029 1102 1197 Metallverarbeitendes Handwerk M-V 525 565 600 635 Galvaniseure, Graveure und Metallbildner (Galvaniseur-Handwerk) 790 820 880 Galvaniseure, Graveure und Metallbildner (Metallbildner/Graveure) 770 800 860 Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikhandwerk M-V 420 472,5 525 577,5 Metall- und Elektroindustrie M-V 1047 1078 1109 1141 IT-Dienstleistungen 987,42 1036,59 1109,63 1205,56 Technische Gebäudeausrüstung M-V 560 600 650 700 Schrott-Recycling-Wirtschaft (alt: Schrott- und Industrieabbruchbetriebe) 959 998 1063 1119 Abbruch- und Abwrackgewerbe 561,84 666,8 861,26 Elektrohandwerk M-V 650 750 800 850 Holz- und kunststoffverarbeitende Industrie M-V 640 677 778 811 Parkettlegerhandwerk und Bodenlegergewerbe 630 680 750 Tischlerhandwerk 566 701 860 Papierindustrie 960 1020 1080 1140 Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitende Industrie M-V 980 1060 1140 1220 Tapetenindustrie 980 1060 1140 1220 Druckindustrie (gewerbliche Auszubildende) 986,52 1037,65 1088,78 1139,91 Druckindustrie Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern (kaufmännische Auszubildende) 929,91 981,04 1032,17 1083,3 Fotomaterialverarbeitende Industrie 770 820 870 920 Lederindustrie 740 810 870 Lederwarenindustrie und Kunststofferzeugnisse 800 840 870 910 Schuhindustrie 860 890 980 Textilindustrie 820 875 925 980 Konfektion Technischer Textilien 685 761 858 957 Schirmindustrie 633 690 723 Raumaustatter-, Sattler- und Feintäschnerhandwerk 480 550 650 Miederindustrie 805 905 1034 1174 Milchwirtschaft Ost 816,16 904,35 1040,95 1120,68 Zuckerindustrie 940 1035 1125 1213 Getreidemühlen 450 550 650 Brauereien M-V 927,41 1112,89 1298,38 1483,86 Zigarettenindustrie 971 1100 1253 1402 Zigarrenindustrie 781 861 939,5 1020 Brot- und Backwarenindustrie / Großbäckereien 838 920 1043 Bäckerhandwerk 615 700 820 Eiscafes italienischer Tradition 650 750 850 Süßwarenindustrie 772 888 999 1085 Obst- und Gemüseverarbeitende Industrie 778 839,5 916 928,5 Baugewerbe (gewerbliche Auszubildende) 765 970 1190 1270 Baugewerbe (gewerbliche Auszubildende feuerungstechnisches Gewerbe) 765 1005 1277 Baugewerbe (kaufmännische Auszubildenden) 758 875 1104 Dachdeckerhandwerk 760 910 1160 Maler- und Lackiererhandwerk 680 750 915 Gerüstbaugewerbe 815 1015 1265 Groß- und Außenhandel M-V 827 872 992 Einzelhandel M-V 755 805 935 Privates Omnibusgewerbe M-V 480 570 660 730 Binnenschifffahrt (Güterschifffahrt) 936,22 1071,28 1208,84 Binnenschifffahrt (Continuefahrt) 936,22 1071,28 1208,84 Binnenschifffahrt (Fahrgastschifffahrt) 918,76 1051,28 1186,25 Reisebürogewerbe nBL 797 908 1052 Kraftfahrzeuggewerbe M-V 763 800 840 895 Privates Bankgewerbe 1036 1098 1160 Privates Versicherungsgewerbe 972 1047 1131 Versicherungsvermittlergewerbe 648 704 770 Hotel- und Gaststättengewerbe M-V 800 900 1000 Systemgastronomie (Bundesverband) 770 860 960 Systemgastronomie (Tarifvertragliche Arbeitsgemeinschaft der Landesverbände Dehoga) 710 770 840 Textilreinigungsgewerbe nBL (TATEX) 600 620 750 Textilreinigung (INTEX) 651 720 804 905 Entsorgungswirtschaft 671 726 803 880 Gebäudereinigerhandwerk 775 900 1050 Privathaushalte und hauswirtschaftliche Dienstleistungszentren 659 683 725 Hauswirtschaft/Privathaushalte 730 787 899 UIS - Umweltschutz, Industrieanlagenservice 733 880 1100 1319 Privatrechtlicher Rundfunk 677 739 835 Zeitschriftenverlage Norddeutschland 856 941 1017 Zeitungsverlage Norddeutschland (gewerbliche Auszubildende) 878,69 932,85 987 1041,15 Zeitungsverlage Norddeutschland (kaufmännische Auszubildende) 819,4 901,65 982,68 Arzthelferinnen 865 910 960 Tierarzthelferinnen 700 750 800 Selbstständige Architekten und Ingenieure 557 692 826 Wohnungswirtschaft 950 1060 1170 Schilder- und Lichtreklameherstellerhandwerk 650 700 800 Sicherheitsdienstleistungen 600 700 800 Dienstleistungsunternehmen 560 610 700 Zeitarbeit - UIS 695 811 926 1042 Zeitarbeit - TQZ 800 880 950 1040 Wohnraumleuchten-, Lampenschirm- und Zubehör-Industrie 615 730 870 1015 Öffentlicher Dienst nBL (TVA-L BbiG(Länder)) 1036,82 1090,96 1140,61 1209,51 Öffentlicher Dienst nBL (TVA-L Pflege (Länder)) 1160,7 1226,7 1333 Öffentlicher Dienst nBL (TVAöD BBiG(Bund und Kommunen)) 1018,26 1068,2 1114,02 1177,59 Öffentlicher Dienst nBL (TVAöD-Pflege (Bund und Kommunen)) 1140,69 1202,07 1303,38

Quelle: Aktuelles Tarifregister; Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit; Angaben in Euro

Von Andreas Meyer