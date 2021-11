Fünf Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten im Groß- und Außenhandel, E-Autos für Fachkräfte in der Hotellerie und mehr Lohn auch bei Deutschlands größter Kreuzfahrt-Reederei Aida: Immer mehr Betriebe in MV wollen mit höheren Gehältern Fachkräfte locken.

Schluss mit Billiglohn-Land MV? Aida und Co. zahlen ab 2021 deutlich höhere Löhne

Gehälter steigen - Schluss mit Billiglohn-Land MV? Aida und Co. zahlen ab 2021 deutlich höhere Löhne

Gehälter steigen - Schluss mit Billiglohn-Land MV? Aida und Co. zahlen ab 2021 deutlich höhere Löhne