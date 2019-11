Geheime Nischen und mysteriöse Funde: Was die Sanierung des Rostocker Stasi-Knasts ans Licht brachte

Rostock-Stadtmitte

In einem Horrorfilm könnte es nicht schauriger aussehen: Riesige Spinnweben breiten sich an der Kellerdecke des ehemaligen Stasi-Untersuchungsgefängnisses in der Rostocker Stadtmitte aus. Besonders gut sichtbar sind sie auch, weil auf ihnen der Staub der Sanierungsarbeiten klebt, die seit zwei Jahren dort laufen. Etwa die Hälfte der Baumaßnahmen im Umfang von 3,6 Millionen Euro ist geschafft. Anlass für die OZ, einen Blick hinter den Bauzaun zu werfen. Dabei kamen einige Überraschungen und Geheimnisse zutage.

Gedenkstätte soll an Schicksal tausender Häftlinge erinnern

Doch billige Gruseleffekte à la Hollywood, wie sie durch die Spinnweben erzeugt werden, sind keineswegs das Ziel der Arbeiten. Vielmehr soll möglichst unverfälscht an das Schicksal der fast 5000 Menschen erinnert werden, die hier zwischen 1960 und 1989 einsaßen. „Wir wollen den bedrückenden Eindruck erhalten, den man hier früher hatte. Nach der Sanierung soll der Besucher gar nicht merken, dass wir drin waren“, sagt Christian Hoffmann, Sprecher des mit der Sanierung beauftragten Landesbaubetriebs BBL MV.

Grüner Weg verbindet Stadtmitte und Bahnhof

Einige Veränderungen sind jedoch sehr auffällig: Der schwebende Verbindungsgang zwischen dem Verwaltungstrakt des Gefängnisses und dem Nachbargebäude wurde abgerissen. Er und das darunter liegende Rolltor hatten den früher dort verlaufenden Grünen Weg durchtrennt und den Komplex gegen die angrenzende Innenstadt abgeschlossen. „Wir wollten den Grünen Weg wieder als Verbindung von Stadtmitte und Bahnhof erlebbar machen“, erklärt Hoffmann. Auch der Haupteingang wurde auf die an den Weg grenzende Seite verlegt.

Nur die kaputten Betonplatten an der Fassade des Verwaltungstrakts wurden ausgewechselt, die anderen blieben, wie sie waren: mit grauen Schlieren vom Regen, der über Jahrzehnte an der Wand herunterlief. „Die alte Patina sollte erhalten bleiben“, erklärt Projektleiter Frank Meyer. Im Innern des Gebäudes wurden sämtliche Zwischendecken erneuert, weil sie nicht ausreichend tragfähig waren.

Zellen bleiben original erhalten

Im Zellentrakt blieben die noch erhaltenen Zellen weitgehend unangetastet. Lediglich unter der Decke wurden Kabelschächte für moderne Elektrik verlegt. Die alten Heizkörper wurden ausgetauscht, wo die ursprüngliche Abdeckung erhalten war, die offen sichtbaren blieben drin. Einige Zellentüren waren nach der Wende zugemauert und die Zwischenwände der Hafträume entfernt worden, um dort eine Zeit lang das Archiv des Grundbuchamts unterzubringen. Sie bleiben zugemauert. Eine nachträglich eingebaute Gitterabtrennung im Gang wurde dagegen entfernt.

Alte DDR-Leitungen neu verbaut

Im Keller sieht es wüst aus: „Wir mussten den Putz bis in 70 Zentimeter Höhe abschlagen, weil darin Feuchtigkeit hochgestiegen war“, erklärt Meyer. Das Mauerwerk ist zwar auch leicht feucht, dies kann jedoch trocknen. Auch im Keller ist die Erhaltung des Originalzustands oberstes Gebot, betont der Projektleiter: „Die alten DDR-Leitungen wurden samt Halterungen behutsam abgebaut, dann wurde verputzt und alles wieder so angebracht wie vorher. Die Handwerker haben uns gesagt, dass sie so etwas noch nie hatten.“

Rätselhafter Fund in Mauerloch

In einer Kellerwand wurde hinter dem Putz ein Loch entdeckt, in dem die Arbeiter eine „ Junge Welt“ vom November 1967 fanden. Für Meyer ein großes Rätsel: „Wie kommt eine Zeitung von 1967 in eine Mauer, die zehn Jahre vorher gebaut wurde?“

Zugemauerte Nischen entdeckt

In den Dunkelzellen, in denen die Häftlinge ohne Licht und teilweise im Wasser stehend eingesperrt waren, offenbart sich ein weiteres Geheimnis: „Als wir den Putz abschlugen, fanden wir dahinter zugemauerte Nischen. Wir wissen nicht, wofür sie früher genutzt wurden“, sagt Meyer. Möglicherweise sei dort Platz für Heizkörper gewesen.

Verfüllter Hohlraum stützt Bunker-These

Ihr größtes Geheimnis wird die Stasi-Haftanstalt jedoch wohl weiter bewahren: Ex-Häftling Karl Krüger ist überzeugt, dass es unter den heute bekannten Anlagen noch einen Bunker gibt, in dem er 1978 selbst gefoltert worden sei. Tatsächlich wurde an der Stelle, wo Krüger einen Zugang zu dem Bunker vermutet, ein mit Schutt verfüllter Hohlraum gefunden – aber sonst nichts, wie BBL-Sprecher Hoffmann betont. Dennoch soll der Schutt abgetragen werden – jedoch nicht, um weiter nach dem Bunker zu suchen, sondern um an die darüber liegende Decke zu kommen, die abgestützt werden muss. Krüger bleibt dabei: „Ich habe 40 Jahre dafür gekämpft, dass der Bunker gefunden wird. Ich wollte sogar den Schutt selbst abtragen.“

Bauarbeiten voraussichtlich im Sommer beendet

Im Sommer sollen die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sein, so der Plan. Dann soll das Stasi-Gefängnis auch wieder als Gedenkstätte dienen. Wer sie jedoch betreiben wird, ist noch nicht bekannt. Der ehemalige Verwaltungstrakt, der vor der Sanierung von der Historischen Fakultät der Uni mitgenutzt wurde, könnte Teile des geplanten Arno-Esch-Zentrums beherbergen, das sich der Aufarbeitung der Diktaturen auf deutschem Boden widmen soll.

