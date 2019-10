Barth

Der Wind fegt schneidend kalt über den Hügel hinweg. In der Ferne schimmert die graue Oberfläche des Barther Boddens. Oben am Himmel zieht ein Trupp Kraniche dahin, und unten, am Hang des Hügels, stapft Annette Weidemann über den Acker. In halbkreisförmigen Bewegungen schwenkt sie einen Metalldetektor etwa eine...