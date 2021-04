Rostock

Weite Teile der CDU in MV distanzieren sich von einer Attacke des Konservativen Kreises MV auf Angela Merkel und die eigene Partei. Der Greifswalder Sascha Ott, Mitbegründer des Konservativen Kreises, hatte am Wochenende per Pressemitteilung zu einem Rundumschlag ausgeholt.

„Unter dem Vorwand von Corona wird die verfassungsmäßige Ordnung auf den Kopf gestellt, Familien und Kinder schikaniert und der deutsche Mittelstand ruiniert“, schreibt Ott. Merkel sei es gelungen, „uns Deutschen das Vertrauen in den Staat zu nehmen und stattdessen wieder Furcht und Untertanengeist zu wecken“. Die Berliner Regierungschefin verhalte sich so, als wolle sie „als letzter Bundeskanzler“ der CDU „in die Geschichte eingehen“. Merkel habe in der Corona-Krise erneut versagt, nach einem „verheerenden Flüchtlingskurs“ und „finanziellen Tollheiten“ in der EU.

Auch mit der eigenen Partei geht Ott, im Hauptberuf Direktor des Amtsgerichts Stralsund, hart zu Gericht. Die CDU müsse den Menschen beweisen, das sie „noch immer integere Mitglieder“ habe, „deren Gehirn weder von Gier zerfressen noch von Corona vernebelt ist“. Damit spielt Ott auf mehrere Masken-Affären an, die zu Parteiaustritten und Mandatsniederlegungen führten. In der Kanzlerkandidaten-Frage stehe der Konservative Kreis hinter Armin Laschet. Dieser habe die Pflicht, die Partei „aus der Ära Merkel herauszuführen“.

Reaktionen: von „unverschämt“ bis „absolut nicht hilfreich“

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhard Rehberg bezeichnet Otts Äußerungen auf OZ-Anfrage als „unverschämt und beleidigend“. Er bezweifle, dass Ott „für den Konservativen Kreis spricht“. Laut Landeschef Michael Sack war der Vorstoß nicht mit der MV-CDU abgesprochen. „Das ist nicht der Stil und die Wortwahl, die wir sonst in der CDU pflegen“, sagte Sack. Der Rostocker Kreisvorsitzende Daniel Peters nannte Otts Kritik „absolut nicht hilfreich“.

Von Gerald Kleine Wördemann