Nord Stream setzt möglicherweise schon an diesem Wochenende die Bauarbeiten an der umstrittenen Pipeline in der Ostsee fort. Die Arbeiten waren Ende 2019 wegen der angedrohten US-Sanktionen unterbrochen worden, nachdem das schweizerische Unternehmen Allseas unter dem Druck der US-Drohungen sein Verlegeschiff abgezogen hatte.

Der Pipelinebauer, der die am Bau beteiligten Unternehmen vor Sanktionen schützen will, hat die Kommunikation zum Weiterbau inzwischen eingestellt. „Zu aktuellen Plänen geben wir keine Auskunft“, so ein Unternehmenssprecher.

Russisches Verlegeschiff ist unterwegs

Wie GPS-Daten belegen, ist das russische Verlegeschiff „Akademik Tscherski“ am Freitag von Kaliningrad in Richtung Westen gestartet. Am Freitagabend war es kurz vor der Insel Bornholm an der Südküste Schwedens angelangt.

Grundsätzlich dürfte Nord Stream 2 nach dem Winter ab Mai weiterbauen. Doch die Befürchtung, dass sich immer mehr Unternehmen zurückziehen, ist groß. Zuletzt hatte der norwegische Zertifizierungsspezialist Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV-GL) die Einstellung der Zusammenarbeit angekündigt.

Umweltverbände wollen Weiterbau stoppen

Das ist nicht der einzige Ärger für Nord Stream. Umweltverbände wollen den Weiterbau stoppen und damit die Fertigstellung der Gaspipeline verhindern. „Die Pipeline ist energie- und klimapolitisch überflüssig und führte bereits zu irreparablen Schäden in der Ostsee“, sagte der Meeresschutz-Experte des NABU, Kim Detloff.

Nord Stream 2 hat beim Bundesamt für Seeschifffahrt eine Verlängerung des Baufensters für 2021 beantragt. Der Nabu wie auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) haben sich in ihren Stellungnahmen gegen den Weiterbau in den Wintermonaten ausgesprochen. Begründung: In dem EU-Vogelschutzgebiet überwintern zwischen Oktober und Mai besonders viele geschützte Rastvögel, die nun durch die Bauarbeiten empfindlich gestört werden. „Genau deshalb schloss die Ursprungsgenehmigung 2018 diese Zeit aus“, kritisiert Detloff.

Genehmigung zunächst nur bis Ende Dezember

Derzeit wertet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie die Stellungnahmen aus, wie eine Sprecherin sagte. Wann über diesen Änderungsantrag entschieden wird, ist unklar. Bislang ist der Weiterbau an dem Doppelstrang über eine Öffnungsklausel bis 31. Dezember und für jeweils 2,6 Kilometer genehmigt. In den deutschen Gewässern müssen aber noch je 16 Kilometer, in den dänischen je 60 Kilometer verlegt werden.

Nabu : Umweltauswirkungen vervielfachen sich

Nach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist der geplante Weiterbau rechtlich fragwürdig, weil russische Verlegeschiffe zur Verlegung der Pipeline auf dem Meeresgrund verankert werden müssten. Dieses Verfahren sei mit großen Umweltzerstörungen wie Sedimentaufwirbelungen verbunden. Nach Angaben des Nabu werden sich die Umweltauswirkungen durch das geänderte Verlegeverfahren und verlängerte Bauzeiten um das 18-Fache erhöhen.

Die Umweltverbände fordern die Genehmigungsbehörde auf, die bis Ende Dezember befristete Zustimmung zum Weiterbau zurückzunehmen und zunächst das anhängige Verfahren zur Planänderung zu beenden.

