Geisterfahrerin versteckt sich sturzbetrunken hinter Leitplanke der A24

Stolpe

Nach einer Geisterfahrt über die Autobahn hat sich eine sturzbetrunkene Frau hinter der Leitplanke versteckt – und ist letztlich doch der Polizei ins Netz gegangen. In der Nacht zu Samstag hatten Verkehrsteilnehmer per Notruf gemeldet, dass ihnen auf der A24 in Richtung Hamburg ein Wagen auf dem Überholfahrstreifen entgegengekommen sei.

Streifenpolizisten entdeckten das beschädigte Auto zwischen der Anschlussstelle Neustadt-Glewe und dem Parkplatz Stolpe an der Mittelschutzplanke – mit laufendem Motor. Im Fahrzeug befanden sich keine Personen, alle Türen waren geschlossen.

Aussage der Frau löst Suchaktion aus

Im Fahrzeug saß niemand mehr, doch hinter der Außenschutzplanke der Gegenfahrbahn stießen die Beamten schließlich auf die 23-jährige Frau. Ein Alkoholtest ergab bei ihr einen Wert von 2,55 Promille. Sie gab an, bloß Beifahrerin in dem Auto gewesen zu sein – doch trotz intensiver Suche und Einsatz eines Fährtenhundes wurden in der Nähe keine weiteren Menschen gefunden, die als mögliche Insassen in Betracht kamen.

Auch sonst habe nichts auf eine Beteiligung Dritter hingedeutet, teilte die Polizei weiter mit. Gegen die junge Frau wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Verletzt wurde niemand. Am Auto der Frau entstand Sachschaden durch einen Unfall, der sich kurz vor dem Abstellort ereignete.

