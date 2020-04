Geistliche Betrachtung von Probst Marcus Antonioli: Ostern sollte gefeiert werden

Rostock

Niemand hat so ein Osterfest je erlebt. So vieles, was uns so selbstverständlich geworden ist, wird es in diesem Jahr nicht geben: Keinen Familienbesuch, keinen Osterurlaub und auch unsere Kirchen bleiben stumm und leer, obwohl das doch die wichtigste Zeit im Kirchenjahr ist. In diesem Jahr ist alles anders, weil ein nanometergroßes Etwas unsere Gesundheit, ja, unser Leben und auch unsere Wirtschaft bedroht.

Erschüttert von den Bildern aus aller Welt, trauten wir unseren Augen kaum. Aber auch bei uns haben wir Opfer zu beklagen, darüber hinaus leben viele in großer Sorge und fragen sich: Wie soll das bloß weitergehen mit dem Betrieb und mit meiner Arbeit? Familiäre Spannungen einerseits und große Einsamkeit andererseits kommen nach drei Wochen Kontaktbeschränkungen bei vielen noch hinzu.

Selbst das große Ostereiersuchen fällt in diesem Jahr für viele Kinder flach. Man könnte glatt denken: Ostern ist dieses Jahr gestrichen! Ein Osterfest wie wir es kennen, kann es ja sowieso nicht mehr werden.

Große Erwartungen auch in der Bibel

Die Bibel erzählt auch von großen Erwartungen, die enttäuscht werden. Da reitet Jesus auf seinem geborgten Esel nach Jerusalem und die Massen jubeln ihm zu und sie hoffen, dass er für sie die Welt in Ordnung bringt. Ein tragisches Missverständnis. Darum rufen sie am Ende der Woche: Ans Kreuz mit ihm!

Er, der mit ihnen Brot und Wein teilte, wird mit Essig abgespeist. Er, der Hoffnung und Vertrauen unter die Menschen gebracht hat, wird verraten und verkauft. Die Menschen, von denen man Gerechtigkeit erwartete, ließen ihn erbarmungslos demütigen, quälen und schließlich umbringen. Ich glaube, dass sich der liebende Gott im Leiden und Sterben des Jesus von Nazareth vollkommen wehrlos und verletzlich zeigt.

Am Ende siegt das Leben

Wäre die Geschichte hier zu Ende, würde sie unsere dunkelsten Erfahrungen bestätigen. So läuft das eben. Doch es kam anders. Die Ostergeschichten in der Bibel berichten von einem leeren Grab. Und selbst die verängstigten und enttäuschten Jünger und Jüngerinnen konnten es zunächst nicht fassen, dass das Leben gesiegt hatte.

Zu schwer lasteten Schmerz und Angst wie Steine auf ihrer Seele. Doch dann regte sich neues Leben in ihnen, ganz langsam begannen sie wieder zu hoffen. Jesus war plötzlich wieder mitten unter ihnen! Langsam wuchs die Gewissheit in ihnen, dass die Liebe Gottes stärker ist als der Tod. Jesus hatte sie zu einem neuen Leben gerufen. Nun hatte er den Tod und sogar ihre abgrundtiefe Verzweiflung überwunden! So heißt es am Ostermorgen: Christus ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Dieser überraschende Sieg des Lebens hat alles verändert.

„So lasst uns das Leben feiern!“

Darum sollte Ostern gerade in dieser Corona-Zeit auf gar keinen Fall abgesagt werden! Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist, wir brauchen dieses Fest des Lebens gerade in diesen unsicheren Zeiten. Wo sich Hoffnung und Lebensfreude regen, weitet sich unser Horizont. Dieses Fest erinnert uns zugleich an die Kostbarkeit und die Verletzlichkeit unseres Lebens. Nichts von alldem, was unser Leben ausmacht, ist selbstverständlich.

So lasst uns das Leben feiern! Es wäre doch nicht das Schlechteste, wenn wir dabei unsere Menschlichkeit wieder neu entdeckten. Wenn wir damit beginnen würden, etwas solidarischer und achtsamer miteinander zu leben. Es wäre doch wunderbar, wenn keiner mit den Folgen dieser Krise allein bliebe.

Hoffnung durch Einsatz und Einfallsreichtum

Vielleicht könnten dann auch die Menschen wieder hoffen, die heute in ihrer Not mutterseelenallein bleiben, wie die Kinder in den Flüchtlingslagern auf Lesbos und an vielen anderen Orten dieser Welt.

Ich bin hoffnungsvoll, wenn ich an den Einsatz und den Einfallsreichtum denke, die viele von uns in diesen Wochen für unser Zusammenleben zeigen. In diesem Sinne wünsche ich uns ein frohes, gesegnetes und etwas anderes Osterfest!

Marcus Antonioli ist Propst im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg der Nordkirche. Mehr unter www.kirche-mv.de.

Von Marcus Antonioli